ترتيب الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يُلحق بآرسنال أول هزيمة هذا الموسم
ألحق نيوكاسل يونايتد بضيفه آرسنال أول هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 1-صفر بفضل هدف مثير للجدل في الشوط الثاني عبر أنتوني جوردون على ملعب "سانت جيمس بارك"، الذي غمرته الأمطار اليوم السبت.
وقفز فريق المدرب إيدي هاو، الذي لم يخسر في آخر سبع مباريات بالدوري، للمركز السادس برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.
ويحتل آرسنال المركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.
وتوج الانتصار أسبوعا رائعا لنيوكاسل، الذي تغلب على حامل اللقب مانشستر يونايتد 3-صفر في دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية الإنجليزية على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء الماضي.
وهز جوردون الشباك في الدقيقة 64 بتسديدة في مرمى ديفيد رايا من مدى قريب بعد تدافع أمام المرمى.
وتوقفت المباراة طويلا لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد مما إذا كانت الكرة قد خرجت عن الملعب، وما إذا كان هناك خطأ في بناء الهجمة أو تسلل قبل أن يتمكن مشجعو نيوكاسل من الاحتفال.
واتسمت المباراة بالإثارة لكنها افتقرت للجودة في معظم الأوقات وتفاقمت حدة التوتر قبل الاستراحة بسلسلة من الإنذارات.