ترتيب الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يُلحق بآرسنال أول هزيمة هذا الموسم

ألحق نيوكاسل يونايتد بضيفه آرسنال أول هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 1-صفر بفضل هدف مثير للجدل في الشوط الثاني عبر أنتوني جوردون على ملعب "سانت جيمس بارك"، الذي غمرته الأمطار اليوم السبت.

وقفز فريق المدرب إيدي هاو، الذي لم يخسر في آخر سبع مباريات بالدوري، للمركز السادس برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.

ويحتل آرسنال المركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وتوج الانتصار أسبوعا رائعا لنيوكاسل، الذي تغلب على حامل اللقب مانشستر يونايتد 3-صفر في دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية الإنجليزية على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء الماضي.