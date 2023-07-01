رسميا.. يوفنتوس يتعاقد مع تيموثي نجل جورج ويا رئيس ليبيريا

أعلن يوفنتوس، رسميا، اليوم السبت، التعاقد مع الأمريكي تيموثي ويا جناح ليل الفرنسي، مقابل 10.3 مليون يورو (11.24 مليون دولار) بشكل مبدئي.

وقال يوفنتوس، إن المقابل المالي قد يرتفع لإجمالي 3.1 مليون يورو في صورة مكافآت تعتمد على أهداف رياضية.

وبدأ تيموثي ويا مسيرته في فريق الشباب لباريس سان جيرمان، ثم انتقل إلى ليل وخاض معه 107 مباريات، وفاز بلقب الدوري مع الفريقين في فرنسا.