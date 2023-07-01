رسميا.. يوفنتوس يتعاقد مع تيموثي نجل جورج ويا رئيس ليبيريا
أعلن يوفنتوس، رسميا، اليوم السبت، التعاقد مع الأمريكي تيموثي ويا جناح ليل الفرنسي، مقابل 10.3 مليون يورو (11.24 مليون دولار) بشكل مبدئي.
وقال يوفنتوس، إن المقابل المالي قد يرتفع لإجمالي 3.1 مليون يورو في صورة مكافآت تعتمد على أهداف رياضية.
وبدأ تيموثي ويا مسيرته في فريق الشباب لباريس سان جيرمان، ثم انتقل إلى ليل وخاض معه 107 مباريات، وفاز بلقب الدوري مع الفريقين في فرنسا.
وفاز تيموثي ويا بثنائية الدوري والكأس مع سيلتيك حين قضى معه موسم 2018/2019 معارا.
وقال يوفنتوس: "فاز تيموثي ويا مع ليل بالدوري الفرنسي في موسم 2020/2021 ثم بكأس السوبر الفرنسية في العام التالي".
وأضاف: "ست سنوات متتالية مليئة بالانتصارات حولت تيموثي ويا للاعب متعدد المواهب قادر على تقديم الواجب الدفاعي والهجومي وهو ما يجعله جناحا وظهيرا متكاملا".
وتيموثي ويا البالغ من العمر 23 عاما لعب 29 مباراة مع منتخب أمريكا وسجل أربعة أهداف، وسيكمل مسيرة والده، جورج وياه، في إيطاليا بعدما سجل الأب، الفائز السابق بالكرة الذهبية، 58 هدفا بقميص ميلان، قبل أن يصبح رئيسا لليبيريا حاليا.