ليفاندوفسكي يفجر مخاوف برشلونة قبل انطلاق الموسم

فجر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، مخاوف جماهير فريقه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويفتتح برشلونة موسمه بلقاء ريال مايوركا يوم 16 أغسطس الجاري في الجولة الأولى للدوري الإسباني.

ويختتم الفريق الكتالوني مبارياته الودية بعد غدٍ الأحد بلقاء كومو الإيطالي في كأس "جوهان غامبر".

وأعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، إصابة لاعبه روبرت ليفاندوفسكي في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى.

وأشار برشلونة إلى أن ليفاندوفسكي لن يشارك في مباراة كومو كما ستحدد مدة غيابه عن المستطيل الأخضر قريباً.

وأصبح برشلونة مهدداً بفقدان هدافه البولندي في افتتاح حملته للدفاع عن لقب الليغا في ضربة هجومية قوية.

وانضم المهاجم المخضرم صاحب الـ 36 عاماً إلى برشلونة في صيف 2022، ويرتبط بعقد يستمر حتى شهر يونيو المقبل مع إمكانية إضافة موسم آخر حال موافقة اللاعب والنادي.

ولعب ليفاندوفسكي 147 مباراة مع برشلونة، وسجل 101 هدفاً وقدم 20 تمريرة حاسمة خلال رحلته مع الفريق الكتالوني.

وسبق أن لعب ليفاندوفكسي مع بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني.