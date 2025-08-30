أنت من دون تاريخ.. أحمد عطيف يشن هجوما على محترف الشباب السعودي (فيديو)

شَنَّ أسطورة نادي الشباب، أحمد عطيف، هجوماً عنيفاً على اللاعب البرازيلي يانيك كاراسكو، محترف الفريق، وذلك على خلفية الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام نظيره الخليج بنتيجة 4-1، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

أخبار ذات علاقة أنت خارج الخريطة الجديدة.. وليد الفراج يصدم جمهور الشباب السعودي (فيديو)

وجاء هجوم عطيف رداً على الأداء المخيب للفريق، معتبراً أن كاراسكو يمثل مصدراً متكرراً للمشكلات داخل النادي، ومتسائلاً عن القيمة الحقيقية وإرث اللاعب الذي لا يعادل، برأيه، الضجة التي يثيرها.

وسطر نادي الخليج إحدى أبرز نتائجه في الموسم الحالي بعد أن سحق الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في افتتاح الدوري السعودي.

أخبار ذات علاقة الهلال منشق من الشباب.. تصريح مثير من فلاته ورد ناري من الزلال (فيديو)

هجوم لاذع من عطيف

وجه أحمد عطيف اتهاماته مباشرة إلى اللاعب يانيك كاراسكو، واصفاً إياه بأنه مصدر للقلاقل وعدم الاستقرار.

وقال عطيف في تصريحات تلفزيونية: "كل فترة يطلع علينا كاراسكو بـ (مشكلة) جديدة في نادي الشباب. مع كل الاحترام له، ولكن ما هو تاريخه؟ بطولة دوري واحدة فقط؟".

وأضاف عطيف موضحاً طبيعة هذه المشكلات: "كاراسكو قبل الموسم، وبعده، وأثناء الموسم نفسه، دائما ما يختلق المشكلات. يبدو أنه لا يرغب في اللعب، إذا كان يرى نفسه أكبر من الفريق، فليغادر".

وختم هجومه بتكرار التساؤل عن إنجازات اللاعب قائلاً: "كل موسم يأتي لنا بمشكلة جديدة. أنا أجلس وأنا أمشي، ومع كل احترامي، أنت بدون تاريخ. ما هو تاريخك أصلاً؟ بطولة دوري واحدة وتُشغلنا فيها؟".