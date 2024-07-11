تجدد الجدل في أوساط الكرة الفرنسية يومين بعد إقصاء منتخب الديكة من نصف نهائي كأس أمم أوروبا بالخسارة أمام إسبانيا (2 ـ 1) في نصف نهائي يورو 2024.

وشن عدد من لاعبي فرنسا السابقين وخصوصًا أبطال العالم 1998 وأوروبا 2000، مع المدربين إيمي جاكيه وروجيه لموير، حملة انتقادات لاذعة تجاه قائد فرنسا كيليان مبابي الذي ظهر بأداء مخيب، فيما تسببت الإصابة التي تعرض لها في المباراة الافتتاحية أمام النمسا في التقليص من فاعليته بشكل كبير.

وقال نجم فرنسا السابق إيمانويل بوتي إن مبابي كان النقطة السوداء في أداء فرنسا في أمم أوروبا 2024، لأنه كان فاقدًا لمواصفات القائد على الرغم من أنه يحمل شارة القيادة على حد قوله.

وقال بوتي، نجم أرسنال الإنجليزي السابق، وصاحب أحد هدفي فرنسا في نهائي مونديال 1998 في شباك البرازيل: "لقد كان يحمل شارة القيادة ولكنه يفتقد لمواصفات القائد، من المؤكد أن مبابي لم يساعده التعرض لكسر في الأنف خلال المباراة الأولى على الظهور بالشكل المطلوب، ولكن لابد من الاعتراف أيضًا أنه خيب الآمال أيضًا في دوره كقائد".

وقال بوتي: "من خلال تصريحاته، هاجم مبابي زملاءه وقال إنه لم يحصل على كرات جيدة ليسجل أهدافًا، هذه ليست خصال القائد الحقيقي، كان عليه أن يتحمل المسؤولية وأن يكون مع المجموعة في الفوز كما في الخسارة".

وتابع نجم مونديال 1998 مع منتخب فرنسا: "المشكلة إن مبابي طلب الكثير من الأشياء للحصول على شارة القيادة، لكن بالنسبة لي أعتقد أنه لم يكن أهلًا لذلك، لا يبدو يحمل مواصفات القائد في الملعب ولا خارجه". وفق قوله.

وكان كيليان مبابي، أكد عقب خروج منتخب بلاده من كأس أمم أوروبا "يورو 2024" على يد إسبانيا، أن الخسارة كانت تعني أن إسبانيا لعبت أفضل بكثير من منتخب بلاده وفق تصريحه.

واعترف النجم المرتقب وصوله الثلاثاء المقبل لتعزيز صفوف ريال مدريد: "أعترف أني فشلت في هذه النسخة من اليورو، يجب أن نراجع المباراة لنرى هل كان هناك فجوة كبيرة بين المنتخبين أم لا".

وأضاف: "أردت أن أكون بطلًا لأوروبا ولم أحقق ذلك، لم نكن موفقين في هذه البطولة ببساطة علينا مراجعة كثير من الأشياء".

وبعد تتويجه بكأس العالم 2018 في روسيا، قاد مبابي منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم 2022 قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، ولكن بطولة أمم أوروبا 2024 كانت مخيبة للآمال بشكل كبير عندما فشل في التأهل للدور النهائي تمامًا مثل فشله في تسجيل أي هدف من اللعب المفتوح في 5 مباريات.