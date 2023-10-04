"بدية نقطة اتفاق".. محامي كهربا يكشف آخر تطورات تسديد الغرامة للزمالك (فيديو)

تحدث أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي، عن آخر التطورات الخاصة بأزمة دفع الغرامة الخاصة الموقعة على اللاعب لصالح الزمالك في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارًا بتوقيع غرامة مالية على محمود كهربا مقدرة بـ 2 مليون دولار بالإضافة إلى فوائد التأخير لصالح نادي الزمالك.

وقال أشرف عبد العزيز، في تصريحات تلفزيونية: "هناك مفاوضات جدية بين المحامي الدولي الخاص بكهربا والمحامي الخاص بنادي الزمالك على أساس أن يتم الاتفاق ويتم سداد الغرامة (كاش) ويأتي مجلس الإدارة الجديد ليوقع على الاتفاق".

وأضاف: "النيات بدأت تتلاقى، لم نعرض قط طلب تقسيط الغرامة، وهناك مفاوضات جدية لسداد غرامة كهربا (كاش) ولن أتحدث عن سدادها بالدولار أو بالعملة المصرية إلا بانتهاء المفاوضات".