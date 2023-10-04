"بدية نقطة اتفاق".. محامي كهربا يكشف آخر تطورات تسديد الغرامة للزمالك (فيديو)
تحدث أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي، عن آخر التطورات الخاصة بأزمة دفع الغرامة الخاصة الموقعة على اللاعب لصالح الزمالك في الفترة المقبلة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارًا بتوقيع غرامة مالية على محمود كهربا مقدرة بـ 2 مليون دولار بالإضافة إلى فوائد التأخير لصالح نادي الزمالك.
وقال أشرف عبد العزيز، في تصريحات تلفزيونية: "هناك مفاوضات جدية بين المحامي الدولي الخاص بكهربا والمحامي الخاص بنادي الزمالك على أساس أن يتم الاتفاق ويتم سداد الغرامة (كاش) ويأتي مجلس الإدارة الجديد ليوقع على الاتفاق".
وأضاف: "النيات بدأت تتلاقى، لم نعرض قط طلب تقسيط الغرامة، وهناك مفاوضات جدية لسداد غرامة كهربا (كاش) ولن أتحدث عن سدادها بالدولار أو بالعملة المصرية إلا بانتهاء المفاوضات".
وتابع: "جميع الأطراف فيها مرونة سواء من محامي كهربا أو محامي الزمالك، ويوجد مفاوضات جدية من الطرفين".
واختتم: "نبشر جمهور الأهلي والزمالك، أعتقد أننا سننتهي من هذا الأمر مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، ونؤكد أن الأهلي ليس طرفًا في الأزمة تمامًا".
تصريحات ميدو
من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق، تفاصيل المفاوضات لتسديد غرامة كهربا لصالح النادي الأبيض.
وقال ميدو عبر برنامجه الرياضي، إن محامي كهربا عرض على إدارة الزمالك الحالية دفع الغرامة المفروضة ضده فورًا دون سداد الفوائد البنكية التي تبلغ نحو 300 ألف دولار، كما إن كهربا مستعد أن يدفع الغرامة كاش.
وتابع: "كل المسؤولين في الزمالك لديهم استعداد كبير جدًّا أن يقبلوا هذا العرض، لأن عدم قبوله سيجعل هذه الغرامة لا تأتي إلا قبل 7 أو 8 أشهر، والزمالك في احتياج لهذه الأموال في التوقيت الحالي".
وأوضح: "الموقف لا يوجد فيه عناد أو تكبر أو خوف، لكن اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك لديها تخوف من قبول هذا العرض في التوقيت الحالي وتركت الأمر للمجلس المنتخب".
واختتم: "بعد الـ 20 من أكتوبر المقبل، وهو موعد انتخابات الزمالك، أزمة كهربا ستنتهي تمامًا، المجلس المنتخب سيقبل العرض (الحصول على الأموال دون الفوائد)".