مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق لضم ماسون ماونت من تشيلسي

وقال التقرير إنه بعد مفاوضات مكثفة وافق النادي اللندني على عرض ثالث من يونايتد بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني (69.39 مليون دولار) إضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني على شكل بنود أخرى.

وشارك ماسون ماونت خريج أكاديمية تشيلسي البالغ من العمر 24 عامًا لأول مرة مع الفريق، في 2017، وسجل منذ ذلك الحين 33 هدفًا، وقدم 37 تمريرة حاسمة في 195 مباراة في جميع المسابقات للنادي.

وساعد الدولي الإنجليزي، الذي خاض أيضًا فترات إعارة في فيتيس أرنهيم، وديربي كاونتي، تشيلسي على الفوز بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية.

وفي الموسم الماضي لعب ماونت 24 مباراة بالدوري، وسجل 3 أهداف، وصنع هدفين لكنه تعرض لإصابة.