صفقة مستحيلة.. أربعة أسباب تمنع فلورنتينو بيريز من تحقيق حلمه في ريال مدريد

يسعى فلورنتينو بيريز إلى تحقيق حلمه القديم بضم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى ريال مدريد، خاصة مع احتمالات رحيل فينيسيوس جونيور في صيف 2026.

بحسب إذاعة "كادينا سير"، فإن خطة بيريز تعتمد على بيع فينيسيوس لأحد الأندية السعودية، والاستفادة من العائد المالي لتأمين توقيع هالاند، البالغ من العمر 25 عامًا، من مانشستر سيتي.

ويراهن الرئيس المدريدي على أن بيع النجم البرازيلي قد يفتح له الباب لتمويل صفقة هجومية ضخمة تجمع بين هالاند وكيليان مبابي.

لكن واقع السوق، وتعقيدات العقود، وتوازنات غرفة الملابس في مدريد، تصطدم جميعها بهذا الحلم.

وحتى مع توفر الأموال، فإن الطريق نحو استقدام النرويجي يبدو مغلقًا للأسباب التالية:

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أولًا: عقد طويل الأمد حتى 2034

في وقت سابق مدد هالاند عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2034، وهو ما يجعل خروجه من النادي أمرًا شبه مستحيل دون موافقة إدارة السيتي.

العقد لا يمنح هالاند فقط أمانًا طويل الأجل، بل يُعزز موقف النادي الإنجليزي في أي مفاوضات مستقبلية، ما يُعقّد أي محاولة لشرائه في ظل قواعد اللعب المالي النظيف الصارمة في الليغا.

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ثانيًا: الجميع سيطلب أكثر من السعر العادل

إذا قرر ريال مدريد بيع فينيسيوس، فالجميع سيعرف أن النادي يملك أموالًا ضخمة، ويبحث تحديدًا عن مهاجم من الطراز الأول.

هذا الوضع يعيد إلى الأذهان ما حدث مع برشلونة بعد تخليه عن نيمار لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، حين طلبت الأندية مبالغ مضاعفة في صفقات مثل ديمبيلي وغريزمان وكوتينيو.

السيناريو ذاته يهدد ريال مدريد، الذي سيكون مجبرًا على دفع أكثر من القيمة الفعلية لهالاند، فقط لأن السوق يعرف أنه يملك السيولة ويريد سد فراغ هجومي واضح.

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ثالثًا: هالاند لا يملك دافعًا للمغادرة

النجم النرويجي هو اللاعب الأهم في منظومة بيب غوارديولا، هداف الفريق، والنقطة المحورية في المشروع الرياضي للسيتي.

في المقابل، إذا انتقل إلى ريال مدريد، سيضطر لمشاركة الأضواء مع مبابي، وربما يُطلب منه دور أقل، وقد تنحسر عنه الأضواء.

في سيتي، هالاند يحظى بثقة المدرب والجماهير، ويتصدر التشكيلة دون منازع، أما في مدريد، الوضع مختلف تمامًا، وقد لا يكون مستعدًّا للتنازل عن مكانته الحالية من أجل خوض مغامرة جديدة محفوفة بالمخاطر.

رابعًا: بيريز "رجل ثقيل"

فلورنتينو بيريز يُعرف بدقته في الصفقات ويطلق عليه لقب "رجل ثقيل"، ولا يدخل في صفقة إذا شعر أن الأسعار مبالغ فيها، حتى لو كان اللاعب بحجم هالاند، وبالتالي فإن بيريز لن يغامر بدفع أكثر مما يراه منصفًا.

ولا يبدو أن بيريز مستعد لرهان بهذا الحجم في وقت يملك فيه بدائل شابة وواعدة، مثل غارسيا، إضافة إلى المشروع الأساسي حول مبابي.

وقد يضطر بيريز إلى تغيير خطته، والبحث عن حلول هجومية أخرى، بدلًا من مطاردة حلم معقد ومكلف بالتعاقد مع هالاند.