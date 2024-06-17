خدمة ميسي التي منحت الهلال السعودي السيطرة المحلية

لم يكن هناك في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، أهم من الحديث عن مستقبل ليونيل ميسي، قبل أن يحسم الأرجنتيني وجهته ويعلن انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي الذي عُرض عليه مبلغ مليار و400 مليون يورو من أجل الانضمام للهلال ضحى بكل ذلك من أجل عائلته فقط، بحسب تصريحات منسوبة لفهد بن نافل، رئيس الهلال، وهو الرقم نفسه الذي تحدثت عنه مجلة "فوربس" وقتها.

لكن في الواقع فرفض ميسي للهلال كان بمثابة خدمة من النجم الأرجنتيني لصالح النادي السعودي، الذي كان سيستفيد قطعًا من وجود ليونيل.

كيف هذا؟ وهل من الممكن أن يكون رفض ميسي للهلال مفيدًا للفريق السعودي بأي شكل؟ هذا ما نتحدث عنه فيما يلي: