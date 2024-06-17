خدمة ميسي التي منحت الهلال السعودي السيطرة المحلية
لم يكن هناك في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، أهم من الحديث عن مستقبل ليونيل ميسي، قبل أن يحسم الأرجنتيني وجهته ويعلن انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.
ميسي الذي عُرض عليه مبلغ مليار و400 مليون يورو من أجل الانضمام للهلال ضحى بكل ذلك من أجل عائلته فقط، بحسب تصريحات منسوبة لفهد بن نافل، رئيس الهلال، وهو الرقم نفسه الذي تحدثت عنه مجلة "فوربس" وقتها.
لكن في الواقع فرفض ميسي للهلال كان بمثابة خدمة من النجم الأرجنتيني لصالح النادي السعودي، الذي كان سيستفيد قطعًا من وجود ليونيل.
كيف هذا؟ وهل من الممكن أن يكون رفض ميسي للهلال مفيدًا للفريق السعودي بأي شكل؟ هذا ما نتحدث عنه فيما يلي:
عرض مجنون
مليار و400 مليون يورو هو عرض جنوني بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ذلك يعني رقمًا يتجاوز مجموع جوائز بطولات كبرى في العالم.
ربما يتجاوز ميزانيات أكبر الأندية الأوروبية الكبرى لعام كامل وليس لضم لاعب واحد فقط.
مثل تلك الأرقام لم نكن نسمع بها سوى في الألعاب الإلكترونية عندما كنا نلعب بفريقنا المفضل ونحاول ضم أفضل اللاعبين في العالم أجمع.
لهذا هو عرض جنوني، وفكرة وجود أي لاعب قادر على رفضه هو أمر أكثر جنونًا من العرض ذاته.
خدمة ميسي
رفض ميسي الانتقال للهلال، ومع رفضه أصبح لدى الفريق السعودي مليار و400 مليون يورو يستغلها في سوق الانتقالات.
الهلال بدلًا من ذلك استغل أقل من ثلث ذلك المبلغ دخل سوق انتقالات عالمي خرج منه بموسم قياسي حصد فيه الأخضر واليابس على المستوى المحلي.
لو كان ميسي قد وافق على الانتقال للهلال، ربما لم يكن "الزعيم" ليقدر على ضم كل تلك الأسماء الرائعة التي تسببت في نجاحه، وعلى رأسهم ميتروفيتش ومالكوم وسافيتش وكاليدو كوليبالي وياسين بونو وغيرهم.
نيمار كلف الهلال 90 مليون يورو ومالكوم 60 مليون يورو، مقابل 55 مليون يورو لروبن نيفيز، و52 مليون يورو لألكسندر متروفيتش، و40 مليون يورو لميلينكوفيتش سافيتش، وعدة ملايين أخرى بين كوليبالي وياسين بونو وحسان تامباكتي وغيرهم.
إجمالي ضم كل هؤلاء كقيمة انتقال لم يتجاوز الـ377 مليون يورو، أي كما أوضحنا أقل من ثلث المبلغ الذي تم رصده من أجل ميسي فقط.
فريق عالمي في الحسبان
الهلال بالفعل فريق عالمي أداءً ونتائج ونجح خلال شهور قليلة ماضية في تعويض كل ما فاته في الموسم الماضي.
وضم ميسي كان سيترك الفريق في مستويات أخرى تمامًا، ولكن عدم انضمامه أخذهم إلى مستويات غير معهودة مؤخرًا بضم كتيبة نجوم أثرت بشكل مباشر في نتائج الفريق.
لكن ماذا لو استغل الهلال المبلغ المتبقي من عرض ميسي، أي حوالي مليار يورو كاملين؟! ربما وقتها كان الفريق سيضم المزيد من النجوم، ويحكم سيطرته الكاملة على البطولات القارية أيضًا.
ربما كان سينافس ريال مدريد منافسة حقيقية على كيليان مبابي وجود بيلينغهام، وسيغير من ولاء بعض النجوم لأنديتهم مثل بيدري وغافي ولامين يامال لبرشلونة.