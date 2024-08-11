قال رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا، اليوم الأحد، إن مصر ستتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية في عامي 2036 و2040، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الآخذة في التحسن في البلاد ستكون بمنزلة عامل مهم لنجاح الملف الإفريقي.

ولم يسبق للقارة أن نظمت الألعاب الأولمبية، وقدمت القاهرة طلبًا لاستضافة ألعاب 2008، ولكنها لم تنجح.

ومن المتوقع أن يضم مجمع المدينة الأولمبية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة الذي تبنيه البلاد شرق القاهرة منذ عام 2015 ملعبًا بسعة 93 ألف متفرج، و21 منشأة رياضية أخرى.

وقال مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا في مؤتمر صحفي باليوم الختامي لألعاب باريس "مصر ستتقدم بطلب لاستضافة 2036 و2040".

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وقال المسؤول الرياضي الجزائري إن عرضًا إفريقيًّا آخر قد يُقدم، مع دراسة كيب تاون في جنوب إفريقيا التقدم بطلب لاستضافة الألعاب الأولمبية، ولكنه لم يحدد موعد الألعاب التي تريد استضافتها.

وقال براف، وهو أيضًا عضو في اللجنة الأولمبية الدولية: "لدى إفريقيا فرصة تنظيم الألعاب، ومن المرجح أن تنظم الألعاب في عام 2040.

"يوجد حاجة إلى النظر في قضايا البنية التحتية مثل الطرق والمطارات، فمصر لديها إمكانات مهمة في مجال البنية التحتية".

وتستضيف مدينة لوس أنجلوس ألعاب 2028، على حين تستعد مدينة برزبين الأسترالية لاستضافة الأولمبياد عام 2032.

ويوجد فعلًا كثير من البلدان والمدن المهتمة باستضافة ألعاب 2036 بما في ذلك إندونيسيا والهند وتركيا وكذلك قطر والسعودية.