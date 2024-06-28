مفاجأة غير سارة تهدد مشاركة نجم إنجلترا في ثمن نهائي يورو (صور)
أثار أنطوني غوردون مهاجم منتخب إنجلترا جدلا متواصلا داخل معسكر منتخب بلاده بعد سقوطه من على دراجته الهوائية أثناء التدريب استعدادا لمواجهة دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 أمام سلوفاكيا ما بات يشكل تهديدا لمشاركته رغم عدم خطورة الخدوش التي أصابته.
وشوهد جناح نادي نيوكاسل أثناء التدريب وهو يعاني من خدش كبير في ذقنه، بالإضافة إلى خدوش في أنفه ويديه وركبته.
وقال المدافع الإنجليزي مارك غيهي للصحفيين اليوم الخميس حول تلك الحادثة "خرج اللاعبون في جولة بالدراجة، وفي الواقع لم أكن هناك، لكن سمعت عن حادثة السقوط".
وأضاف غيهي:"كنت أتحدث إليه بالفعل، ولكن لم أعره اهتماما، ثم استدار ورأيت جرحا كبيرا في ذقنه، لكنه بخير، كانت الواقعة مثيرة للمزحة بعض الشيء في المعسكر لكن غوردون يبدو في حالة جيدة".
وحصل غوردون على مشاركته الأولى في بطولة كبرى بعدما دخل بديلا في الشوط الثاني خلال فوز إنجلترا 1-صفر على صربيا في مستهل مشوارها في المجموعة.
وتخوض إنجلترا التي أثار مردودها ونتئجها جدلا كبيرا وانتقادات حادة من قبل وسائل الإعلام المحلية مباراة ثمن النهائي أمام سلوفاكيا يوم الأحد المقبل.
وبلغ المنتخب الإنجليزي نهائي النسخة الماضية التي استضافها في 2021 وخسر اللقب في المباراة النهائية أمام إيطاليا بركلات الترجيح.