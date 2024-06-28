مفاجأة غير سارة تهدد مشاركة نجم إنجلترا في ثمن نهائي يورو (صور)

أثار أنطوني غوردون مهاجم منتخب إنجلترا جدلا متواصلا داخل معسكر منتخب بلاده بعد سقوطه من على دراجته الهوائية أثناء التدريب استعدادا لمواجهة دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 أمام سلوفاكيا ما بات يشكل تهديدا لمشاركته رغم عدم خطورة الخدوش التي أصابته.

وشوهد جناح نادي نيوكاسل أثناء التدريب وهو يعاني من خدش كبير في ذقنه، بالإضافة إلى خدوش في أنفه ويديه وركبته.

وقال المدافع الإنجليزي مارك غيهي للصحفيين اليوم الخميس حول تلك الحادثة "خرج اللاعبون في جولة بالدراجة، وفي الواقع لم أكن هناك، لكن سمعت عن حادثة السقوط".