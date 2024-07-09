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رياضة

غوميز يحدد طلباته لإدارة الزمالك

غوميز يحدد طلباته لإدارة الزمالك
جوزيه غوميز
إرم نيوز
إرم نيوز
09 يوليو 2024، 5:40 ص

كشف الإعلامي مدحت شلبي، أن البرتغالي جوزيه غوميز المدرب الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أرسل طلباته بشأن الصفقات الجديدة للفريق، إلى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية، إن غوميز أرسل قائمة بأسماء الأماكن المطلوب تدعيمها، وليس أسماء لاعبين محددين.

وأوضح: "المدرب البرتغالي للزمالك طلب تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، والتعاقد مع المنتظرة مدافع ومهاجم وجناح أيسر وظهيرين أيمن وأيسر".

وواصل: "الأولوية لدى غوميز تدعيم الدفاع والهجوم بأكثر من لاعب، وليس لاعباً واحداً فقط".

وأشار شلبي إلى أن هناك خطوات منتظرة داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لرفع إيقاف القيد تمهيدا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد. 

ويحتاج الزمالك إلى 155 ألف دولار فقط لرفع إيقاف القيد، وذلك بعد حل أزمة خالد بوطيب.

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واختتم شلبي تصريحاته بأن اجتماعا سيكون بين إدارة الزمالك مع غوميز لعرض أسماء اللاعبين المزمع التعاقد معهم، لبدء المفاوضات مع أنديتهم.

ويحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة بعد خوض 24 مباراة.

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