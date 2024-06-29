أتلتيك بيلباو يغلق باب التفاوض مع برشلونة حول نجم يورو 2024
قالت تقارير إخبارية إسبانية إن نادي أتلتيك بيلباو، أغلق باب التفاوض مع برشلونة بشأن التوقيع المحتمل مع الجناح الإسباني نيكو ويليامز، أحد نجوم منتخب "لاروخا" في كأس أمم أوروبا 2024.
ووفقا لما أورده تقرير لصحيفة "سبورت" الكتالونية، رفض أتلتيك بيلباو التفاوض مع برشلونة الذي يريد الحصول على خدمات ويليامز، خلال الصيف الحالي، مضيفة أن أتلتيك بيلباو سيجبر منافسه الكتالوني على تفعيل الشرط الجزائي في عقد النجم الشاب والبالغ 58 مليون يورو.
وأمام الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها، سيكون من الصعب على برشلونة الذي يحلم بأن يجمع ويليامز مع زميله وصديقه في المنتخب الإسباني لامين يامال، رغم أن إمكانية دفع قيمة الشرط الجزائي على أقساط قد تكون إحدى الفرضيات الواردة أمام إدارة خوان لابورتا.
وأوضحت مصادر مقربة من نيكو ويليامز أن اللاعب يفضل الانتقال إلى برشلونة على العروض التي حصل عليها من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويعد نيكو ويليامز من المهاجمين الصاعدين في الدوري الإسباني مع أتلتيك بيلباو، في موسمه الثالث مع النادي بعد صعوده للفريق الأول في موسم 2021 ـ 2022.
وبدأ اللاعب البالغ من العمر 21 عاما مسيرته الكروية مع أوساسونا قبل انتقاله إلى أتلتيك بيلباو في سن الخامسة عشرة، ليصعد إثر ذلك للفريق الأول ويرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2027.
وخلال موسم 2023 ـ 2024 خاض المهاجم الشاب 39 مباراة وسجل 8 أهداف كما صنع 19 هدفا في كل المسابقات، كما لعب مع إسبانيا 16 مباراة وسجل هدفين.
وكان النجم الإسباني الواعد لامين يامال أعرب في تصريحات إعلامية عن رغبته في أن يتعاقد فريقه الحالي برشلونة مع ويليامز مضيفا أنه يطمح في أن يشاركه نجم أتلتيك بيلباو غرفة تبديل ملابس برشلونة ومنتخب لاروخا على حد السواء.