أتلتيك بيلباو يغلق باب التفاوض مع برشلونة حول نجم يورو 2024

قالت تقارير إخبارية إسبانية إن نادي أتلتيك بيلباو، أغلق باب التفاوض مع برشلونة بشأن التوقيع المحتمل مع الجناح الإسباني نيكو ويليامز، أحد نجوم منتخب "لاروخا" في كأس أمم أوروبا 2024.

ووفقا لما أورده تقرير لصحيفة "سبورت" الكتالونية، رفض أتلتيك بيلباو التفاوض مع برشلونة الذي يريد الحصول على خدمات ويليامز، خلال الصيف الحالي، مضيفة أن أتلتيك بيلباو سيجبر منافسه الكتالوني على تفعيل الشرط الجزائي في عقد النجم الشاب والبالغ 58 مليون يورو.

وأمام الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها، سيكون من الصعب على برشلونة الذي يحلم بأن يجمع ويليامز مع زميله وصديقه في المنتخب الإسباني لامين يامال، رغم أن إمكانية دفع قيمة الشرط الجزائي على أقساط قد تكون إحدى الفرضيات الواردة أمام إدارة خوان لابورتا.

وأوضحت مصادر مقربة من نيكو ويليامز أن اللاعب يفضل الانتقال إلى برشلونة على العروض التي حصل عليها من الدوري الإنجليزي الممتاز.