مشاكل غرفة خلع ملابس فرنسا: اتهامات للاعب بتسريب الأخبار ونجمان كانا سعيدين باستبعاد كريم بنزيما
أعلن كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب الفرنسي بعد عدم مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بسبب الإصابة، ورفض عودته رغم تعافيه خلال البطولة، حيث كان ما زال ضمن قائمة الـ 26 لاعبا حتى نهاية البطولة.
وتحدث الصحفي رومان مولينا الشهير بكشفه خبايا في كرة القدم الفرنسية عن كواليس المنتخب الفرنسي خلال فترة كأس العالم، خصوصا أزمة كريم بنزيما وزميله بنجامين بافارد.
وبحسب مولينا، فإن السبب وراء عدم عودة كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي في قطر أن المدرب ديدييه ديشامب لم تعجبه أسئلة الصحفيين حول مهاجم ريال مدريد بعد خروجه من المعسكر، كما أن اللاعب لم يكن يثق في طبيب المنتخب الفرنسي فرانك لو غال، وهو أيضا كان نفس شعور مجموعة من اللاعبين الذين كانوا يفضلون اللجوء لأطباء أنديتهم.
ولم يكن طبيب ريال مدريد متفقا مع تشخيص طبيب المنتخب الفرنسي لإصابة كريم بنزيما الذي أخبر الطاقم الفني بأن بنزيما لن يستطيع اللعب في نهائيات كأس العالم.
وفضل ديدييه ديشامب خروج بنزيما من معسكر المنتخب الفرنسي كي لا يشكل ضغطا على اللاعبين بسبب الاهتمام الإعلامي حوله، كما شكلت مخلفات الفترة التي كان فيها مستبعدا من المنتخب الفرنسي أحد أسباب إبعاده من نهائيات كأس العالم قطر 2022 ورفض عودته رغم تعافيه.
ومع كل القضايا والجدل حول نجم ريال مدريد كان هناك حديث بين اللاعبين حول الأمر، حيث أكد مولينا أن الحارس والقائد هوغو لوريس وأنطوان غريزمان كانا ضد عودة مهاجم ريال مدريد، وأنهما كانا سعيدين برحيله، كما كشف أن أولفييه جيرو ليست له مشاكل مع كريم بنزيما بعكس ما تم تداوله في وسائل إعلام فرنسية.
بافارد..
وبالنسبة لبنجامين بافارد أشار رومان مولينا إلى أن اللاعب كان محميا من طرف المدرب ديشامب والطاقم الفني رغم تراجع مستواه، لكن بعد مباراة استراليا تم وضعه على دكة البدلاء حيث بدأ في توجيه انتقادات لزملائه حتى في المباراة النهائية، ما تسبب في خلق أجواء سيئة داخل غرفة خلع الملابس.
علاقة بنجامين بافارد مع الصحفيين سببت له مشاكل مع الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي أيضا ومع اللاعبين حيث اتهموه بتسريب أسرار غرفة الملابس.
ديشامب
وأكد رومان مولينا أن ديشامب كان سيغادر منصبه بعد نهائيات كأس العالم، وأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اتصل بزين الدين زيدان لخلافته، وذلك لأن الاتحاد الفرنسي كان يعاني من مشاكل بسبب التحرش الجنسي وفضائح الفساد المالي، ويعتقد أن تعيين أسطورة فرنسا سيفيده في تجنب الانتقادات.
وفجأة تغير كل شيء بحسب مولينا، حيث أصبح المنتخب متحدا مع ديشامب، وهو ما غيّر فكرة نويل لو غرانت رئيس الاتحاد الفرنسي الذي عبّر عن رغبته في تمديد عقد المدرب الحالي، خاصة بعد وصول فرنسا للمباراة النهائية.