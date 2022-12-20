مشاكل غرفة خلع ملابس فرنسا: اتهامات للاعب بتسريب الأخبار ونجمان كانا سعيدين باستبعاد كريم بنزيما

وبحسب مولينا، فإن السبب وراء عدم عودة كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي في قطر أن المدرب ديدييه ديشامب لم تعجبه أسئلة الصحفيين حول مهاجم ريال مدريد بعد خروجه من المعسكر، كما أن اللاعب لم يكن يثق في طبيب المنتخب الفرنسي فرانك لو غال، وهو أيضا كان نفس شعور مجموعة من اللاعبين الذين كانوا يفضلون اللجوء لأطباء أنديتهم.

ولم يكن طبيب ريال مدريد متفقا مع تشخيص طبيب المنتخب الفرنسي لإصابة كريم بنزيما الذي أخبر الطاقم الفني بأن بنزيما لن يستطيع اللعب في نهائيات كأس العالم.

وفضل ديدييه ديشامب خروج بنزيما من معسكر المنتخب الفرنسي كي لا يشكل ضغطا على اللاعبين بسبب الاهتمام الإعلامي حوله، كما شكلت مخلفات الفترة التي كان فيها مستبعدا من المنتخب الفرنسي أحد أسباب إبعاده من نهائيات كأس العالم قطر 2022 ورفض عودته رغم تعافيه.

ومع كل القضايا والجدل حول نجم ريال مدريد كان هناك حديث بين اللاعبين حول الأمر، حيث أكد مولينا أن الحارس والقائد هوغو لوريس وأنطوان غريزمان كانا ضد عودة مهاجم ريال مدريد، وأنهما كانا سعيدين برحيله، كما كشف أن أولفييه جيرو ليست له مشاكل مع كريم بنزيما بعكس ما تم تداوله في وسائل إعلام فرنسية.