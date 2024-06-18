مفاجأة.. الزمالك يعاقب زيزو
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن عبدالواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم، قرر فرض غرامة مالية على أحمد مصطفى زيزو، مهاجم الفريق، وصلت إلى 100 ألف جنيه.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الغرامة التي تم توقيعها على زيزو، بسبب ما بدر من اللاعب خلال مباراة المصري أمس الاثنين، وخروجه بعد إهدار ركلة الجزاء دون إذن الجهاز الفني، مما أجبر غوميز مدرب الفريق على استبداله.
وأوضح: "بعد إهدار زيزو ركلة الجزاء خرج دون إذن الجهاز الفني ودفعه عبدالواحد السيد إلى الملعب مرة أخرى وبعد ذلك تم استبداله".
وأضاف: "زيزو عقب المباراة دخل غرفة خلع الملابس وكان منفعلًا للغاية وظل يتحدث بطريقة غير لائقة مع اللاعبين".
وأتم بأن عبدالواحد السيد أبلغ زيزو بالغرامة عقب المباراة واللاعب لم يعترض عليها.
وتلقى الزمالك الهزيمة السادسة في الدوري المصري هذا الموسم، بخسارته أمام ضيفه المصري البورسعيدي 1-2، أمس الاثنين، على ملعب (برج العرب) بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 26 للدوري.
وشهدت المباراة اعتراضات قوية من الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز ضد الحكم أحمد الغندور، ولكن هذه الاعتراضات وصلت لقوتها مع المطالبة باحتساب ضربة جزاء نتيجة لمسة يد ضد محمد دبش لاعب المصري.
واحتسب حكم اللعبة ضربة جزاء، ولكن زيزو الذي حمل شارة قيادة الزمالك سدد في العارضة وطالب باحتساب هدف؛ بداعي تجاوز الكرة خط المرمى، ولكن الحكم أكد أنها ليست هدفًا وسط جدل واسع.
وتوقف رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر، بعد خوض 19 مباراة فقط، بينما ارتفع رصيد المصري بقيادة مدربه علي ماهر إلى 42 نقطة في المركز الثاني.