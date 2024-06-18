مفاجأة.. الزمالك يعاقب زيزو

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الغرامة التي تم توقيعها على زيزو، بسبب ما بدر من اللاعب خلال مباراة المصري أمس الاثنين، وخروجه بعد إهدار ركلة الجزاء دون إذن الجهاز الفني، مما أجبر غوميز مدرب الفريق على استبداله.

وأوضح: "بعد إهدار زيزو ركلة الجزاء خرج دون إذن الجهاز الفني ودفعه عبدالواحد السيد إلى الملعب مرة أخرى وبعد ذلك تم استبداله".

وأضاف: "زيزو عقب المباراة دخل غرفة خلع الملابس وكان منفعلًا للغاية وظل يتحدث بطريقة غير لائقة مع اللاعبين".

وأتم بأن عبدالواحد السيد أبلغ زيزو بالغرامة عقب المباراة واللاعب لم يعترض عليها.