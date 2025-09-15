أزمة جديدة بين جون إدوارد ومجلس إدارة الزمالك

اندلعت أزمة جديدة بين جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، ومجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، رغم تصدر الفريق الأول لكرة القدم بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاءت هذه الأزمة رغم تحقيق الفريق فوزًا كبيرًا على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 3-صفر في الجولة الماضية.

هذا الفوز صعد بالزمالك إلى صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، مُبتعدًا بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد تعرضه لأول خسارة في الموسم الحالي.

سبب الصدام

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، لـ"إرم نيوز"، أن المدير الرياضي جون إدوارد دخل في صدام مع مجلس الإدارة؛ بسبب عدم صرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني حتى الآن.

ويرى إدوارد أن تأخر صرف المستحقات أمر يُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الفريق وتماسكه في هذه المرحلة المحورية من المنافسة على لقب الدوري.

ووفقًا للمصدر نفسه، تقدم إدوارد بطلب عاجل إلى حسين لبيب، رئيس النادي، بضرورة الإسراع في صرف تلك المستحقات لضمان استمرار النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق والحفاظ على موقعه المتصدر للدوري.

ويأتي هذا الطلب بعد أن تلقى إدوارد العديد من الوعود السابقة من إدارة النادي خلال الفترة الماضية حول صرف المستحقات، التي لم تُنفذ على أرض الواقع حتى الآن، مما يزيد حدة التوتر بين إدوارد ومجلس الزمالك.