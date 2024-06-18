رقم قياسي.. البرتغالي بيبي أكبر لاعب سنًا يشارك ببطولة أوروبا

وحطّم "بيبي" الرقم القياسي السابق المسجل باسم جابور كيرالي حارس مرمى المجر السابق، والذي شارك أمام بلجيكا في 2016 عندما كان في سن 40 عامًا و86 يومًا.

ويلعب بيبي في خط دفاع مؤلف من ثلاثة لاعبين إلى جانب ديوجو دالوت وروبن دياز في تشكيلة قوية للبرتغال يقودها كريستيانو رونالدو (39 عامًا).

وتلعب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو مع جمهورية التشيك في مستهل مشوارهما بالمجموعة السادسة من نسخة ألمانيا 2024 يوم الثلاثاء.