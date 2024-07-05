معادلة تاريخية تضع إسبانيا وهولندا خارج سباق يورو 2024

كشف خبير في الاقتصاد الرياضي بإحدى جامعات النرويج أن الفوز المقنع في الدور ثمن النهائي من مسابقة كروية، أو الدور الأول من مرحلة خروج المغلوب في بطولات كرة القدم الكبرى، لا يعني بالضرورة التقدم بخطوات ثابتة في السباق.

وقال أليكس كرومر إن الفوز الذي حققته إسبانيا وهولندا في دور الستة عشر من بطولة أوروبا 2024، على حساب كل من جورجيا ورومانيا لا يمكن بالضرورة أن يكون مؤشرا جيدا على احتمالية الفوز في الدور التالي.

وتابع بخصوص المعادلة التاريخية أنه منذ عام 1986 خرج 15 من أصل 19 فريقا فاز بثلاثة أهداف أو أكثر في الدور الأول من مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم أو بطولة أوروبا من الدور التالي.

وقام أليكس كرومر، خبير الاقتصاد الرياضي والأستاذ في كلية مولده الجامعية في النرويج بتحليل النتائج والوصول إلى أن أغلب المنتخبات التي حققت فوزا عريضا في أول أدوار خروج المغلوب غالبا ما تجد نفسها خارج البطولة.

وحققت إسبانيا وهولندا فقط الفوز بثلاثة أو أكثر في دور الستة عشر من بطولة أوروبا 2024، بعدما تغلبت إسبانيا 4-1 على جورجيا، وفازت هولندا 3-صفر على رومانيا.

ويواجه الفريقان منافسين صعبين في دور الثمانية إذ تلعب إسبانيا مع ألمانيا غدا الجمعة وتلعب هولندا أمام تركيا بعد غد السبت.

الفرق التي نجت من هذه الإحصائية هي ألمانيا (مرتين) والبرازيل والدنمرك، وحققت ألمانيا فوزا ساحقا 4-1 على إنجلترا في الدور الأول من مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم 2010 ثم فازت 4-صفر على الأرجنتين قبل أن تخسر في قبل النهائي.

كما تغلبت 3-صفر على سلوفاكيا في بطولة أوروبا 2016، ثم تجاوزت إيطاليا في الدور التالي قبل أن تودع البطولة من قبل النهائي.

وفازت البرازيل 4-1 على تشيلي في الدور الأول لمرحلة خروج المغلوب في كأس العالم 1998 وواصلت مشوارها في البطولة قبل خسارة النهائي، بينما تغلبت الدنمرك 4-صفر على ويلز في بطولة أوروبا 2020 قبل أن تخسر في قبل النهائي.

وقال كرومر "هذه النتائج تعني أن الفرق لا يجب أن تعول كثيرا على المباريات السابقة، بل تعديل استعداداتها لمواجهة المنافس الجديد".

وأشار إلى أن السبب المحتمل للنسبة غير الطبيعية لخسارة الفرق المسيطرة في الدور التالي قد يكون الثقة المفرطة.

وتلتقي الجمعة ألمانيا وإسبانيا في افتتاح مباريات ربع النهائي، قبل أن يصطدم منتخب البرتغال بنظيره الفرنسي في موقعة لا تقل قوة وإثارة.

ويوم السبت تواجه هولندا تركيا فيما تلعب إنجلترا أمام سويسرا.