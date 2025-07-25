3 عروض إنجليزية ضخمة لنجم الهلال السعودي

أبدت ثلاثة أندية إنجليزية اهتمامها بالتوقيع مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم فريق الهلال السعودي، وسط أنباء عن احتمال رحيله خلال السوق الصيفي الحالي.

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ووفقًا لما ذكره افعلامي "أكرم كونور"، أصبح ميتروفيتش البالغ من العمر 30 عاما، هدفًا محتملًا لأندية أوروبية، منها توتنهام ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد.

وأشار كونور عبر منصة إكس إلى أن إدارة الهلال تدرس التعاقد مع السلوفيني بنيامين سيسكو، لاعب لايبزيغ الألماني، في حال بيع عقد ميتروفيتش.

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من جهته، لا يزال سيسكو، الذي يقدر سعر انتقاله بـ70 مليون يورو، يرغب في مواصلة مسيرته بالبريميرليغ، وفقًا للمصادر ذاتها.

يُذكر أن نادي بورتو البرتغالي كان قد أجرى اتصالات أولية لضم ميتروفيتش، التي وصفت بـ"الإيجابية".

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وسجل المهاجم الصربي، الذي انتقل إلى الهلال في أغسطس 2023، في كل البطولات 68 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 79 مباراة، فيما يُقدّر سعره السوقي حاليًا بـ18 مليون يورو.