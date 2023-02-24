رد ناري من بيرس مورغان على جماهير مانشستر يونايتد بسبب كريستيانو رونالدو

وكان الصحفي بيرس مورغان قد أجرى لقاء صحفيًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل انطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022 ويعتبر من أصدقائه المقربين.

وكان اللقاء الصحفي سببًا في نهاية علاقة مانشستر يونايتد ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده وانتقاله إلى نادي النصر السعودي.

وقدم مانشستر أداءً جيدًا بعد رحيل رونالدو، ما جعل جماهير مانشستر يونايتد يشكرون "مورغان" على هذا الحوار.

ورد المذيع البريطاني الشهير على تلك الرسائل قائلًا عبر حسابه على موقع "تويتر": مشجعون يشكرونني على "إخراج رونالدو من النادي".. في السنوات العشر الماضية، لم تفز بأي لقب للدوري ولم تفز بدوري أبطال أوروبا.. في نفس الفترة فاز رونالدو بـ 4 ألقاب للدوري، 4 بطولات دوري أبطال أوروبا، بطولة أوروبا و4 كرات ذهبية".

واختتم: "صمت".