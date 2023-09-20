سولشاير: عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد كانت قرارًا خاطئًا

سولشاير كان مسؤولاً عن الفريق حينما عاد رونالدو إلى "أولد ترافورد"، في أغسطس/آب 2021، وسط تفاؤل كبير، ورغم ذلك فإن الأمور لم تتحسن وعانى الفريق أكثر، وتمت إقالة المدرب".

وقال سولشاير، في تصريحات لموقع ذا أتليتك: "كان الأمر يتعلق بالمنافسة على اللقب في الخطوة المقبلة، وللأسف هذا لم يحدث".

وأضاف: "كان من الصعب عدم اتخاذ هذا القرار، وشعرت بأنه يجب علينا ذلك، لكن تبين خطأه بعد ذلك".