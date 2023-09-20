سولشاير: عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد كانت قرارًا خاطئًا
اعترف المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي غونار سولشاير، بأن عملية التعاقد مجدداً مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اتضح أنها كانت خاطئة.
سولشاير كان مسؤولاً عن الفريق حينما عاد رونالدو إلى "أولد ترافورد"، في أغسطس/آب 2021، وسط تفاؤل كبير، ورغم ذلك فإن الأمور لم تتحسن وعانى الفريق أكثر، وتمت إقالة المدرب".
وقال سولشاير، في تصريحات لموقع ذا أتليتك: "كان الأمر يتعلق بالمنافسة على اللقب في الخطوة المقبلة، وللأسف هذا لم يحدث".
وأضاف: "كان من الصعب عدم اتخاذ هذا القرار، وشعرت بأنه يجب علينا ذلك، لكن تبين خطأه بعد ذلك".
وأوضح: "كانت الأمور جيدة حينما وقّع للفريق، وشعرت الجماهير في مباراة نيوكاسل حينما سجل رونالدو هدفين بأن "الدون" في أفضل حالاته، وأنه لا يزال واحداً من أفضل الهدافين في العالم، وهو يبدو قوياً".
واختتم: "حينما تكون لديك مجموعة، تحتاج من الجميع السير في نفس الاتجاه، لكن حينما لا تسير الأمور بشكل جيد، فإنه يمكن رؤية لاعبين معينين يسيطر عليهم الشعور بالأنانية".
يذكر أن نادي النصر السعودي أعلن تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي، قادمًا من مانشستر يونايتد حتى عام 2025، بصفقة مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.