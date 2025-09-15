أنقذنا من أزمة الكرات الثابتة.. غوارديولا يثني على دوناروما ويصدم إيدرسون

أثنى الإسباني بيب غواريولا مدرب مانشستر سيتي على أداء حارس مرماه جيانلويجي دوناروما في مباراة الديربي أمس الأحد أمام مانشستر يونايتد والتي حسمها الفريق الأزرق السماوي (3 ـ 0) أمام غريمه.

واستعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات في أول ظهور للحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما وذلك أمام جاره مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري.

وبعد خسارتين متتاليتين أمام كل من توتنهام (2 ـ 0) ثم برايتون (2 ـ 1) نجح إرلينغ هالاند في قيادة السيتي للنقطة السادسة والاقتراب من كوكبة الصدارة قبل أن يبدأ هذا الأسبوع مشواره في دوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

وأعرب بيب غوارديولا، مدرب السيتي، عن رضاه التام عن الظهور الأول للحارس الدولي الإيطالي، ليضع بذلك الحارس البرازيلي السابق لمانشستر سيتي إيدرسون في مقارنة قاسية كشفت عن أدائه المثير للجدل والشكوك في موسمه الأخير بملعب الاتحاد.

وقال غوارديولا: "لقد لعب جيانلويجي بشكل رائع! كان لدينا دائمًا خطر من الركلات الركنية وهواجس من الكرات الثابتة للمنافسين، وأعتقد أن الجميع سيتذكر تدخل دوناروما في فرصة مبيومو، لقد أعجبني تصديه ورد فعل زملائه معه".

أخبار ذات علاقة رسميا.. مانشستر سيتي يعلن ضمّ جيانلويجي دوناروما لمدة 5 سنوات

وتابع المدرب الإسباني: "أعلم أننا تعاقدنا مع لاعب يتمتع بخبرة لا تُصدق مع إيطاليا؛ كان أداؤه ضد إنجلترا في يورو 2021 استثنائيًا، كما كان ممتازًا في الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان، ولسنوات عديدة، وخاصةً في العام الجاري".

وقال بيب غوارديولا: "بمجرد أن طُرح اسمه في سوق الانتقالات،عزمنا على ضمه وسُررنا بالتعاقد معه، نحن سعداء جدًا بوجوده معنا".

أخبار ذات علاقة مانشستر سيتي يكتسح مانشستر يونايتد ويتقدم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وأثارت تصريحات مدرب مانشستر سيتي تعاليق مثيرة حول تلميحه إلى الأداء المضطرب للبرازيلي إيدرسون الحارس السابق للفريق الذي رحل إلى فنربخشه التركي في الوقت ذاته الذي انتقل فيه دوناروما إلى السيتي.

وبعد انضمامه إلى مانشستر سيتي مقابل 35 مليون يورو من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قدّم جيانلويجي دوناروما (26 عامًا)، أداءً رائعًا في أول مباراة له مع الفريق وحصل على تقييم عال بحسب أغلب المنصات المتخصصة.