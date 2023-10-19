صحيفة: محامي بنزيما يشكو وزير الداخلية الفرنسي وأحد مرشحي الرئاسة

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد تحدث إلى قناة "سي نيوز" حيث صرح: "بنزيما لديه علاقات سيئة السمعة، كما نعلم جميعًا، مع جماعة الإخوان المسلمين".

وقال هيوز فيجييه محامي اللاعب لصحيفة ""Libération الفرنسية، إنه يعتزم شكوى 4 أشخاص، من بينهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان، على خلفية اتهامه بالارتباط بجماعة "الإخوان المسلمين".