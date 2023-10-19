صحيفة: محامي بنزيما يشكو وزير الداخلية الفرنسي وأحد مرشحي الرئاسة
قرر محامي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد السعودي، التقدم بشكوى ضد وزير الداخلية الفرنسي، وإيريك زمور أحد المرشحين السابقين للرئاسة الفرنسية، بسبب التشهير الذي تعرَّض له خلال الفترة السابقة.
ويوم الأحد، نشر اللاعب الدولي الفرنسي السابق "بنزيما" عبر منصة "إكس" دعمًا لسكان غزة، حيث غرَّد قائلا: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة، ضحايا هذا القصف الظالم مرة أخرى، الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".
وكان وزير الداخلية الفرنسي قد تحدث إلى قناة "سي نيوز" حيث صرح: "بنزيما لديه علاقات سيئة السمعة، كما نعلم جميعًا، مع جماعة الإخوان المسلمين".
وقال هيوز فيجييه محامي اللاعب لصحيفة ""Libération الفرنسية، إنه يعتزم شكوى 4 أشخاص، من بينهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان، على خلفية اتهامه بالارتباط بجماعة "الإخوان المسلمين".
كما يستعد محامي اللاعب للتقدم بشكوى ضد "فاليري بواييه" العضوة في مجلس الشيوخ الفرنسي، والتي طالبت بتجريده من جائزة الكرة الذهبية، والجنسية الفرنسية، إذا ما تم التحقق من هذه الادعاءات.
وسيقوم محامي اللاعب الفرنسي أيضًا بشكوى إريك زمور، زعيم حزب (Reconquete)، والذي قال إن بنزيما "مسلم يريد تطبيق الشريعة، وإن الشريعة تنص على الجهاد، والجهاد يعني قتلًا"، حيث أعلن محامي اللاعب أن الشكوى ستكون بتهمة "الإهانة العلنية" بسبب "نشر معلومات كاذبة".