عظيم يا خيسي.. كريستيانو رونالدو يفاجئ زميله السابق في ريال مدريد

كتب – نور الدين ميفراني

فاجأ الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، زميله السابق في ريال مدريد الإسباني خيسي رودريغيز، بالرد على تصريحه الذي أشاد خلاله بالهداف التاريخي لريال مدريد.

وقال خيسي رودريغيز في تصريحه: "بالنسبة لي، كريستيانو رونالدو هو الأفضل على الإطلاق، كل يوم في التدريبات من الاثنين إلى الجمعة كان يسجل الأهداف، عندما يتعلق الأمر بالمباريات كان يسجل الأهداف أيضاً، لطالما اعتبرته لاعباً من خارج هذا الكوكب".

وكتب كريستيانو رونالدو تعليقا ردا على تصريحات زميله السابق، قائلا: "عظيم يا خيسي".

ولعب خيسي رودريغيز (32 عاما) بجانب الأسطورة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد خلال الفترة ما بين 2012 و2016.

وكان خيسي رودريغيز يعتبر أحد النجوم الصاعدة في الفريق الملكي، لكن إصابة في الركبة عطلت مسيرته، ورغم عودته للملاعب بشكل جيد قرر ريال مدريد بيعه لباريس سان جيرمان صيف 2016 مقابل 25 مليون يورو.

وتنقل الجناح الإسباني بعدها بين عدة أندية كمعار أو بشكل نهائي، حيث لعب لأندية لاس بالماس وستوك سيتي وريال بيتيس وسبورتينغ لشبونة وسامبدوريا وأنقرة غوجو التركي وجوهور دار التعظيم الماليزي.

وعاد اللاعب هذا الصيف ليوقع لفريق لاس بالماس الإسباني في الدرجة الثانية.