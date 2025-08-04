كريستيانو رونالدو يوجه "ضربة كبيرة" لجاستن بيبير

وجه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، ضربة إلى المغني الشهير جاستن بيبر من خلال تخطي عدد متابعيه عبر منصة "يوتيوب".

واقتحم مؤخرا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عالم "يوتيوب" بقوة، حيث أطلق قناته الرسمية في أغسطس 2024، وحقق أرقاماً مذهلة في وقت قياسي.

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وتمكنت القناة من الوصول إلى مليون مشترك خلال 90 دقيقة فقط، في أسرع نمو لقناة شخصية بتاريخ المنصة الشهيرة.

وبحلول يوليو 2025، وصل عدد مشتركي قناته إلى أكثر من 76 مليون مشترك، متفوقاً على نجوم عالميين مثل تايلور سويفت (61.1 مليون مشترك) وجاستن بيبر (75.6 مليون مشترك).

وتعد قناة رونالدو من أكبر القنوات الشخصية عالمياً، مع حضور قوي في المنصات الرقمية إلى جانب تألقه الرياضي.

والقناة التي تسمى "UR"، تشهد أحاديث اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 40 عامًا عن عالم كرة القدم، وفقا للإعلان الترويجي لها، بالإضافة إلى "اهتماماته الأخرى، بما في ذلك الأسرة والصحة والتغذية والإعداد والتعافي والتعليم والأعمال التجارية".

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وكان النصر تعاقد مع الأسطورة البرتغالي بانتقال حر في يناير 2023، وحقق معه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وجدد رونالدو عقده مع النصر في يونيو الماضي حتى عام 2027.

وفاز رونالدو بجائزة هداف الدوري الموسم الماضي، برصيد 25 هدفاً، بفارق هدفين عن الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي.