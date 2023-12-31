الأهلي يحسم موقفه من رحيل موديست في الميركاتو الشتوي (فيديو)
حسم خالد بيبو، مدير الكرة في الأهلي المصري، موقف النادي من رحيل الفرنسي أنتوني موديست، في الميركاتو الشتوي المقبل.
وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية: "أي تدعيمات يحتاجها الجهاز الفني الإدارة فورا تلبيها، ولكن الموضوع سابق لأوانه وتدور هذه الأمور في الغرف المغلقة".
وأضاف: "سعيد جدا بهدف موديست في نهائي السوبر وتم وضعه تحت ضغط رهيب وهو لاعب كبير ولن نقيّمه الآن، واجه بداية صعبة مع الأهلي خاصة أنه لم يحرز الأهداف بشكل غزير وتعرض لانتقادات رهيبة، ولكنَّ هذا طبيعي في كرة القدم، وهو لاعب محترف ويعلم ذلك جيدا، وتواجده تحت الضغط أمر إيجابي لإظهار كل قدراته، وكأن المباراة وصلت للصعوبة التي وصلت إليها لكي يحرز هو الهدف".
وتابع: "موديست لاعب في الفريق ومتعاقد مع الأهلي، ولا توجد أي خطط لرحيله في يناير ولا أعلم سبب الشائعات".
الانتقادات
كما رد خالد بيبو على الانتقادات التي توجه له بشكل دائم بعدم سيطرته على غرفة ملابس الفريق، موضحا: "كل الانتقادات التي وجهت لي دون دليل، ولا أعرف من أين تأتي".
وأردف: "فكرة أنني أضغط على الحكام لآخذ حقا ليس بحقي أو حتى آخذ حقي، غير مقبول، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق، كان يسعى لأخذ حق الفريق، وأنا في أمور كثيرة أقوم وأتحرك، لكن ما زال المخرجون لا يركضون خلفي وأنا أقوم من مقعدي".
وعلق على تقارير رحيل صلاح محسن عن صفوف الأهلي: "كان موجودًا معنا في المعسكر الماضي، ويتدرب جيدًا وكان جاهزًا، ولا يوجد أي جديد في ملفه حتى الآن".
وأنهى الأهلي عامه الحالي 2023 بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري للأندية على حساب مودرن فيوتشر.
ولن يخوض الفريق الأحمر أي مباريات بعد تتويجه بلقب السوبر، بسبب فترة التوقف الدولي والتي ستشهد إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.
وتستضيف كوت ديفوار منافسات أمم أفريقيا في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير. ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم غانا، والرأس الأخضر، وموزمبيق.
عودة الأهلي إلى المنافسات مرة أخرى ستكون بعد 50 يومًا عندما يواجه شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد في الجزائر أحد يومي 16 أو 17 فبراير 2024.