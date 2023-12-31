الأهلي يحسم موقفه من رحيل موديست في الميركاتو الشتوي (فيديو)

حسم خالد بيبو، مدير الكرة في الأهلي المصري، موقف النادي من رحيل الفرنسي أنتوني موديست، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية: "أي تدعيمات يحتاجها الجهاز الفني الإدارة فورا تلبيها، ولكن الموضوع سابق لأوانه وتدور هذه الأمور في الغرف المغلقة".

وأضاف: "سعيد جدا بهدف موديست في نهائي السوبر وتم وضعه تحت ضغط رهيب وهو لاعب كبير ولن نقيّمه الآن، واجه بداية صعبة مع الأهلي خاصة أنه لم يحرز الأهداف بشكل غزير وتعرض لانتقادات رهيبة، ولكنَّ هذا طبيعي في كرة القدم، وهو لاعب محترف ويعلم ذلك جيدا، وتواجده تحت الضغط أمر إيجابي لإظهار كل قدراته، وكأن المباراة وصلت للصعوبة التي وصلت إليها لكي يحرز هو الهدف".

وتابع: "موديست لاعب في الفريق ومتعاقد مع الأهلي، ولا توجد أي خطط لرحيله في يناير ولا أعلم سبب الشائعات".