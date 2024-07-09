وجه تييري هنري مدرب منتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم الدعوة إلى لاعب وسط بايرن ميونيخ الجديد مايكل أوليسي‭‭ ‬‬القادم من كريستال بالاس الإنجليزي ومهاجم آرسنال السابق وليون الحالي ألكسندر لاكازيت؛ لتعزيز التشكيلة النهائية المكونة من 18 لاعبًا للمشاركة في أولمبياد باريس.

وتستضيف فرنسا مسابقة كرة القدم للألعاب الأولمبية، المقررة رسميًّا بين 26 يوليو و11 أغسطس 2024.

وقرر تيري هنري استبعاد لاعب باريس سان جيرمان وارن زائير-إيمري من القائمة النهائية؛ وذلك بعد أن كان استغنى أيضا منذ أيام عن المهاجم برادلي باركولا الموجود حاليًّا مع المنتخب الأول في يورو 2024.

وتضم مسابقة كرة القدم في الأولمبياد منتخبات تحت 23 عامًا مع السماح بضم ثلاثة لاعبين أكبر سنًا كحد أقصى، واختار هنري لاكازيت (33 عامًا)، وجان فيليب ماتيتا (27 عامًا) ولويك باد (24 عامًا) ليكونوا لاعبيه الثلاثة فوق 23 عامًا.

وكان زائير-إيمري وبرادلي باركولا لاعبا باريس سان جيرمان قد انضما إلى القائمة الأولية قبل استبعادهما من القائمة النهائية.

وتضمنت القائمة النهائية 18 لاعبًا، وهم:

حراسة المرمى: عبيد نكامباديو وجيوم ريست.

المدافعون: لويك باد وبرادلي لوكو وكاستيلو لوكيبا وسونغوتو ماغاسا وكيليان سيلديليا وأدريان تروفير.

لاعبو الوسط: ماغنيس أكليوش وغوريس شوتار وديزييه دو ومانو كوني وإنزو مييو.

المهاجمون: ريان شرقي وأرنو كاليمويندو وألكسندر لاكازيت وجان فيليب ماتيتا ومايكل أوليسي.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن باريس سان جيرمان يتردد في مشاركة لاعبيه في الأولمبياد التي تقام خارج جدول بطولات الاتحاد الدولي (الفيفا).

وتفتتح فرنسا، التي فازت بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم في أولمبياد لوس أنجلس 1984، مبارياتها بالمجموعة الأولى أمام الولايات المتحدة في 24 يوليو الجاري قبل مواجهة غينيا ونيوزيلندا.