شوبير يشن هجوما على أحمد سليمان

شن الإعلامي أحمد شوبير هجومًا حادًّا ضد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، بعدما رد الأخير على تصريحات شوبير بشأن واقعة حدوث تلاعب في عقد محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق الأحمر مع ناديه السابق الزمالك.

وقال شوبير عبر قناة "الأهلي" إن البعض غضب لحديثه عن قصة عقد كهربا وتساءل عن سبب الإدلاء بهذه التصريحات في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه قال هذا الكلام في مرات سابقة وفي سنوات مختلفة.

وأشار إلى أنه سيأتي يوم وتُكشف فيه الحقائق في أزمة عقد كهربا، موضحًا أنه إذا "استفاق الضمير" سيثبت حدوث تلاعب في عقد اللاعب.

وأضاف "لا أعلم سبب غضب البعض من كلامي، مَن ينتقدني يخرج ويتحدث بشعارات دون أن يتعرض له أحد".

وطالب شوبير بإعلان عقوبات لجنة الانضباط بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري، مؤكدًا أنه لا بدَّ من الحسم ووضع قرارات صارمة بشأن ما حدث في هذا اللقاء.

وأتم قائلاً: "ما علاقة الحديث عن عقوبات الانضباط باستعدادات أي فريق لخوض منافسات كأس السوبر المصري؟ يجب أن نكون حاسمين في مثل هذه الأمور".