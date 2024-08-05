اقتربت ساعة الحسم في بطولة الدوري المصري بعدما بات الأهلي على بعد نقطة واحدة فقط من الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي، خاصة بعد فوزه على "المقاولون العرب"، مساء الأحد، موسعا الفارق في الصدارة بينه وملاحقه المباشر، بيراميدز.

وأجل بيراميدز تتويج الأهلي باللقب بفوزه 2-1 على زد.

وقاد وسام أبو علي فريقه الأهلي للفوز برباعية نظيفة على ضيفه "المقاولون العرب" في مباراة مؤجلة من الجولة 23 لبطولة الدوري المصري.

وعزز الأهلي رقمه القياسي بالوصول إلى 19 انتصارا متتاليا، ليصبح على بعد نقطة وحيدة فقط خلال مبارياته الـ 4 المتبقية بالمسابقة، من أجل التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي وللمرة الـ 44 في تاريخه.

ووصل الأهلي للنقطة الـ 78، ويتبقى له 4 مباريات، بينما وصل بيراميدز للنقطة الـ 73 وحال فوزه في مباراتيه المتبقيتين في الدوري سيصل إلى النقطة الـ 79، لذا يحتاج الأهلي إلى نقطة وحيدة لضمان التتويج بالدوري، علما بأن الأهلي يتفوق على بيراميدز في المواجهات المباشرة بعد الفوز على "السماوي" ذهابا وإيابا.

مباريات الأهلي المتبقية:

سموحة ضد الأهلي، الخميس 8 أغسطس، الساعة التاسعة مساءً (الجولة 24).

الأهلي ضد زد، الأحد 11 أغسطس، الساعة التاسعة مساءً (الجولة 25).

إنبي ضد الأهلي، الأربعاء 14 أغسطس، الساعة التاسعة مساءً (الجولة 33).

الأهلي ضد مودرن سبورت، 17 أغسطس (الجولة 34).

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مباريات بيراميدز المتبقية:

الداخلية وبيراميدز - 14 أغسطس.

طلائع الجيش وبيراميدز - 17 أغسطس.

جدول ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي 78 نقطة

2- بيراميدز 73 نقطة

3- المصري البورسعيدي 52 نقطة

4- مودرن سبورت 50 نقطة

5- الزمالك 49 نقطة

6- سموحة 48 نقطة

7- زد 47 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 45 نقطة

9- إنبي 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري 40 نقطة

11- طلائع الجيش 39 نقطة

12- البنك الأهلي 34 نقطة

13- الجونة 33 نقطة

14- الإسماعيلي 32 نقطة

15- فاركو 31 نقطة

16- بلدية المحلة 27 نقطة

17- المقاولون العرب 25 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة