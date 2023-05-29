الأهلي طرابلس يتأهل لدور المجموعات بكأس الملك سلمان

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل على مدار شوطي المباراة، لتنتهي على التعادل السلبي.

وجاء تأهل الأهلي طرابلس لدور المجموعات مستفيدا من فوزه 4/2 في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي طرابلس مع الهلال السعودي والوداد البيضاوي والسد القطري في المجموعة الثانية من كأس الملك سلمان.