الأهلي طرابلس يتأهل لدور المجموعات بكأس الملك سلمان
الأهلي طرابلس سيلعب مع الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري في المجموعة الثانية من كأس الملك سلمان
تأهل الأهلي طرابلس الليبي إلى دور المجموعات في البطولة العربية (كأس الملك سلمان)، بعد تعادله سلبيا مع النهضة العماني، اليوم الإثنين.
وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل على مدار شوطي المباراة، لتنتهي على التعادل السلبي.
وجاء تأهل الأهلي طرابلس لدور المجموعات مستفيدا من فوزه 4/2 في مباراة الذهاب.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي طرابلس مع الهلال السعودي والوداد البيضاوي والسد القطري في المجموعة الثانية من كأس الملك سلمان.
جوائز المسابقة
وحدد الاتحاد العربي جوائز مالية كبيرة للأندية التي تشارك في البطولة.
وفيما يلي قيمة الجوائز في كل دور:
المركز الأول: 6 ملايين دولار أمريكي.
المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.
الخروج من الدور نصف النهائي: 200 ألف دولار.
الخروج من الدور ربع النهائي: 150 ألف دولار.
الخروج من دور المجموعات: 100 ألف دولار.