مدرب إسبانيا يتغنى بظهور لامال في اليورو

وقال دي لا فوينتي "إنه (فابيان) في أفضل مستوياته. ومن خلال ما نراه منه كل يوم، فهو رائع. لديه أسلوب رائع. يجب أن نقدر الكفاءة التي يتمتع بها. إنه يتمتع بإبداع حقيقي".

وتحكم فابيان في الإيقاع في خط الوسط إذ ساهم في الهدف الأول الذي سجله ألفارو موراتا ثم أضاف الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق.

وقال فابيان "كان من المهم حقا أن نحقق الفوز في البداية. كنا نعلم أننا سنواجه فريقا جيدا حقا يملك لاعبين يتمتعون بمستويات قوية.

"لا أعرف ما إذا كنا المرشحين أم لا، لكننا سنكافح حتى النهاية من أجل الوصول للنهائي".