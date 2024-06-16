مدرب إسبانيا يتغنى بظهور لامال في اليورو
أثنى لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا على لامين يامال بعد مشاركته الأولى مع المنتخب في بطولة كبيرة اليوم السبت، وتحدث عن إمكانات اللاعب الشاب التي تؤهله ليكون لاعبا رائعا.
وأرسل يامال (16 عاما)، الذي أصبح أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبا عبر تاريخها، تمريرة سجل منها المدافع داني كارفخال الهدف الثالث لإسبانيا وكاد أن يسجل في الشوط الثاني لكن الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش تصدى للكرة ببراعة.
وقال دي لا فوينتي عقب فوز إسبانيا 3-صفر على كرواتيا في مباراتهما الأولى بالمجموعة الثانية في بطولة أوروبا 2024 المقامة بألمانيا "لامين يحظى بإعجاب الجميع ومستواه يتقدم.. عليه مواصلة التطور كل يوم، وبمرور الوقت سيصبح لاعبا رائعا".
ولا يزال لامين، البالغ من العمر 16 عاما و338 يوما، أمامه العديد من الجوانب التي يمكنه العمل عليها من أجل مضاهاة لاعبين أمثال فابيان رويز الذي أحرز جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أن صنع هدفا وسجل آخر.
وقال دي لا فوينتي "إنه (فابيان) في أفضل مستوياته. ومن خلال ما نراه منه كل يوم، فهو رائع. لديه أسلوب رائع. يجب أن نقدر الكفاءة التي يتمتع بها. إنه يتمتع بإبداع حقيقي".
وتحكم فابيان في الإيقاع في خط الوسط إذ ساهم في الهدف الأول الذي سجله ألفارو موراتا ثم أضاف الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق.
وقال فابيان "كان من المهم حقا أن نحقق الفوز في البداية. كنا نعلم أننا سنواجه فريقا جيدا حقا يملك لاعبين يتمتعون بمستويات قوية.
"لا أعرف ما إذا كنا المرشحين أم لا، لكننا سنكافح حتى النهاية من أجل الوصول للنهائي".