تقرير: إنييستا قريب من الانضمام لنادي الإمارات

وصعد نادي الإمارات إلى دوري المحترفين بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، ويستهل الموسم الجديد بمواجهة الوصل يوم 19 أغسطس الجاري.

ونال إنييستا كل الألقاب الممكنة مع برشلونة، أبرزها 4 في دوري أبطال أوروبا و9 في الدوري الإسباني و3 في كأس العالم للأندية، كما نال مع إسبانيا لقبا في كأس العالم ولقبين في أمم أوروبا.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن إنييستا لعب 674 مباراة مع برشلونة سجل فيها 57 هدفا وصنع 137، كما سجل 14 هدفا في 131 مباراة مع منتخب إسبانيا.

وأشهر هدف لإنييستا كان في نهائي كأس العالم 2010 على هولندا ليمنح منتخب بلاده أول لقب في المونديال.