المتألق راموس يقود البرتغال لاكتساح سويسرا ومواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العالم

قاد المهاجم البرتغالي المتألق جونسالو راموس منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بعدما سجل هاتريك في شباك سويسرا.

وتغلبت البرتغال على سويسرا بستة أهداف لهدف واحد، في المباراة التي لم يبدأ خلالها المهاجم كريستيانو رونالدو كأساسي، حيث دخل بدلًا منه جونسالو راموس في التشكيلة الأساسية.

وكان راموس عند مستوى التوقعات حيث سجل هاتريك، بيما سجل بيبي وجوريرو ولياو ثلاثة أهداف أخرى، في حين تكفل المدافع أكانغي بهدف سويسرا الوحيد.