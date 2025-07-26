ماذا لو كسر عقده مع النصر؟.. تصريح ناري حول انتقال عبد الإله العمري إلى الاتحاد

طرح الإعلامي الرياضي محمد البكيري فكرة مثيرة بشأن عبد الإله العمري، نجم نادي النصر السعودي، الذي يسعى الاتحاد لضمه بقوة في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقضى العمري الموسم الماضي معارا للاتحاد وساهم في تتويج كتيبة الفرنسي لوران بلان بلقب الدوري السعودي.

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وشارك العمري خلال إعارته مع "العميد"، في 20 مباراة 6 منها بديلاً، حقق خلالها الثنائية المحلية، والدوري السعودي، وكأس الملك.

وكشفت تقارير صحفية أخيرة أن الاتحاد سيقدم عرضًا جديدًا للنصر من أجل الحصول على خدمات العمري مقابل 40 مليون ريال سعودي.

وأبدى العمري رغبة في العودة إلى الاتحاد خلال الميركاتو الجاري، والخروج بشكل رسمي من النصر، ولكن إدارة النصر ترفض هذا الأمر.

وقال البكيري عبر حسابه على منصة "إكس": "ماذا لو كسر عبد الإله العمري عقده وسدد الشرط الجزائي لنادي النصر وأصبح لاعبا في صفوف الاتحاد، مثل ما فعل فراس البريكان من نادي الفتح إلى الأهلي؟ أتساءل فقط".

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ويواجه البريكان أزمة مع نادي الفتح الذي رفع على اللاعب قضية للمطالبة بإيقافه بسبب رحيله عن الفريق والانضمام للأهلي دون موافقة كتابية من النادي.

ويستعد الاتحاد للقاء النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل.