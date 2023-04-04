طرد عبدالله دوكوري بعد صفع هاري كين (فيديو)
الحكم دافيد كووت لم يتردد في طرد عبدالله دوكوري لاعب إيفرتون بعد تصرفه المتهور على هاري كين.
لم يتردد الحكم دافيد كووت في طرد عبدالله دوكوري لاعب إيفرتون بعد تصرفه المتهور على هاري كين في مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.
وعند الدقيقة 58 ضرب عبدالله دوكوري منافسه هاري كين على الوجه في منطقة وسط الملعب ليخرج اللاعب مطرودا بالبطاقة الحمراء.
ويتقدم توتنهام 1/0 سجله هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 68، وقد احتسب الحكم ضربة الجزاء بعد خطأ من مايكل كين على كريستيان روميرو.
ويملك توتنهام 49 نقطة من 28 مباراة في المركز الخامس مقابل 26 نقطة من 28 مباراة لإيفرتون في المركز الـ18.