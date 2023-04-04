طرد عبدالله دوكوري بعد صفع هاري كين (فيديو)

لم يتردد الحكم دافيد كووت في طرد عبدالله دوكوري لاعب إيفرتون بعد تصرفه المتهور على هاري كين في مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وعند الدقيقة 58 ضرب عبدالله دوكوري منافسه هاري كين على الوجه في منطقة وسط الملعب ليخرج اللاعب مطرودا بالبطاقة الحمراء.