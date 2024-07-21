كشفت صحيفة "ماركا" أن الكرواتي أندريه لونين قد يغادر ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالي، إذ لم يتبق في عقده مع "الميرنغي" سوى عام واحد.

ويرغب الحارس في الرحيل بحثًا عن فرصة لاعب أساسي في مشروع مهم، إذ تلقى فعلًا عروضًا من أندية أخرى، أبرز من الدوري الإنجليزي.

وأشارت "ماركا" إلى أن ريال مدريد لن يتخلى عن الحارس إلا مقابل 30 مليون يورو، موضحة أنه مبلغ غير قابل للتفاوض.

وكان لونين، البالغ من العمر 25 عامًا، حارسًا احتياطيًا للبلجيكي تيبو كورتوا خلال الموسمين الماضيين، ولم يحصل على فرص كافية للعب بشكل منتظم.

وذكرت تقارير أن تشيلسي هو النادي الأكثر اهتمامًا بضم لونين.

وتُقدر القيمة السوقية للونين حاليًا بـ 25 مليون يورو، وهو مبلغ لا يُشكل أزمة كبيرة أمام الأندية الإنجليزية.

وتألق لونين بشدة في فترة إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي وقاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي توج به للمرة الـ15 بعد الفوز على بروسيا دورتموند.