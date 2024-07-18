ردّ أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام الإنجليزي، على تقارير تفيد بأنه من بين المرشحين المحتملين لتدريب منتخب إنجلترا، وذلك عقب استقالة المدرب غاريث ساوثغيت إثر الخسارة أمام إسبانيا في نهائي كأس أوروبا "يورو 2024".

وأعلن ساوثغيت الذي تولى المسؤولية عام 2016، رحيله بعد أقل من 48 ساعة على خسارة تفطر القلب 2-1 أمام إسبانيا في برلين، لتخسر إنجلترا نهائي بطولة أوروبا للمرة الثانية تواليا.

ولم تكن هذه الأخبار بمثابة مفاجأة كبيرة، بل سلطت الضوء في الحال على المستقبل وما إذا كان يتعين على إنجلترا البحث عن بديل محلي آخر، أو البحث عن خليفة متميز من مكان أبعد.

وكشفت وسائل إعلام أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مهتم بالتعاقد مع بوستيكوغلو لتولي تدريب منتخب إنجلترا.

وقال المدرب لشبكة "سكاي": "حصلت على قيلولة بعد الظهر؛ لذلك ليس لدي فكرة عما يحدث، لكن الأمر بالنسبة لي واضح، أريد تحقيق النجاح مع فريقي الحالي".

وأضاف: "طالما أفعل هذا، لا يوجد سبب يجعلني أفكر بشأن أي شيء آخر، صحيح أنني استمتعت بتجربة تدريب المنتخبات، لكني لا أعرف ما يخبئه المستقبل".

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يذكر أن مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قال في بيان، إن "عملية تعيين خليفة لغاريث جارية الآن، ونهدف إلى الإعلان عن مدربنا الجديد في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "ستبدأ حملتنا في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر، ولدينا حل مؤقت إذا لزم الأمر... نعلم أنه ستكون هناك تكهنات لا مفر منها، لكننا لن نعلق حتى يُعْلَن عن المدرب".

وسيحتاج المدرب المقبل إلى التحلي بالمسؤولية لتحمل التوقعات والانتقادات؛ إذ تسعى إنجلترا للحصول على أول لقب كبير لها منذ فوزها بكأس العالم 1966 على أرضها.

ومن المحتمل أن تكون خبرة معرفة الدوري الإنجليزي الممتاز مطلوبة، وكذلك مهارات الإدارة البشرية المتمثلة في القدرة على تطوير والحفاظ على روح وثقافة الفريق، مع تحمل الانتقادات التي ستوجه للمدرب.