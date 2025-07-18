بأوامر جيسوس.. هل ينتقل علي البليهي إلى النصر؟

يدور جدل واسع حول مستقبل اللاعب علي البليهي مدافع نادي الهلال والمنتخب السعودي في ظل عدم تجديد عقد اللاعب صاحب الـ 35 عاماً مع الفريق الأزرق.

وشارك البليهي مع الهلال في منافسات كأس العالم للأندية التي أقيمت، مؤخراً، في الولايات المتحدة.

ومع تعيين البرتغالي جورجي جيسوس مدرباً للنصر السعودي، ترددت أنباء حول رحيل البليهي إلى صفوف الفريق الأصفر لخوض تجربة جديدة تحت قيادة جيسوس الذي سبق أن تدرب معه في صفوف الهلال.

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وتحدث البليهي من قبل بشكل رائع عن جيسوس خلال مقابلة تليفزيونية مؤكداً أنه مدرب كبير وقدير ويستطيع التعامل مع اللاعبين بشكل ممتاز.

ودافع أيضاً جيسوس عن قراره بإشراك البليهي في تشكيل الهلال الأساسي خلال الموسم الماضي رغم الانتقادات التي تلقاها اللاعب بسبب تراجع مستواه.

وبحسب تقارير صحفية، فإن جيسوس طلب بالفعل من إدارة النصر التعاقد مع البليهي في ظل عدم تجديد عقده مع الهلال.

ويبدو المدرب البرتغالي مقتنعاً تماماً بقدرات اللاعب السعودي المخضرم ويرغب في إنجاز صفقة ضمه قبل بداية معسكر الإعداد أو بعد مرور أسبوع على أقصى تقدير.

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وكان الهلال قد تعاقد مع علي لاجامي مدافع النصر عقب نهاية عقده مع الفريق.