أس: الوضع سيكون مناسبا لانتقال هالاند لريال مدريد في 2025

وسيكون مبابي متاحا مجانا الصيف المقبل حيث ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان، ويمكن التفاوض معه بداية من يناير 2024 دون موافقة ناديه.

وقالت "أس" إن باريس سان جيرمان يستبعد حاليًا تقديم عرض تجديد لمبابي لأنه ليس في عجلة من أمره ونيته هي فقط أن يلتزم مبابي بما تم الاتفاق عليه بتفعيل البند الذي يمدد عقده لمدة عام آخر حتى 2025.

ونقلت أن باريس سان جيرمان أعلن بشكل غير رسمي: "من المستحيل أن ندفع لمبابي المزيد".

طريقان مفتوحان

وأكدت "أس" أن ريال مدريد يقدر، بشكل عام، المتغيرات التي ستترتب على التعاقد مع مبابي.

وسيكون مبابي في المركز الأول من حيث جدول الرواتب (رغم أن هذا التأثير سيحدث أيضًا مع هالاند).

وكشفت أن ريال مدريد يخطط لدفع راتب سنوي يبلغ 35 مليون يورو صافيًا لمبابي.

لكن، في المقابل، سيتعين على مبابي أن يلعب في المكان الذي يلعب فيه فينيسيوس جونيور الآن.