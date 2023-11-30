أس: الوضع سيكون مناسبا لانتقال هالاند لريال مدريد في 2025
نشرت صحيفة "أس" تقريرا تحدثت فيه عن محاولات ريال مدريد للتعاقد مع الثنائي كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.
وبحسب الصحيفة فإن مبابي (24 عاما) وهالاند (23 عاما) هما الاسمان الصحيحان فيما يتعلق بانتقالات ريال مدريد.
وأشارت إلى أنهما اللاعبان الأعلى من حيث القيمة السوقية (180 مليون يورو لكل منهما).
وأوضحت الصحيفة أن مبابي وهالاند في وضع تعاقدي مختلف جذريًا، على الرغم من أن كلاهما يفضل الانضمام لريال مدريد.
وسيكون مبابي متاحا مجانا الصيف المقبل حيث ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان، ويمكن التفاوض معه بداية من يناير 2024 دون موافقة ناديه.
وقالت "أس" إن باريس سان جيرمان يستبعد حاليًا تقديم عرض تجديد لمبابي لأنه ليس في عجلة من أمره ونيته هي فقط أن يلتزم مبابي بما تم الاتفاق عليه بتفعيل البند الذي يمدد عقده لمدة عام آخر حتى 2025.
ونقلت أن باريس سان جيرمان أعلن بشكل غير رسمي: "من المستحيل أن ندفع لمبابي المزيد".
طريقان مفتوحان
وأكدت "أس" أن ريال مدريد يقدر، بشكل عام، المتغيرات التي ستترتب على التعاقد مع مبابي.
وسيكون مبابي في المركز الأول من حيث جدول الرواتب (رغم أن هذا التأثير سيحدث أيضًا مع هالاند).
وكشفت أن ريال مدريد يخطط لدفع راتب سنوي يبلغ 35 مليون يورو صافيًا لمبابي.
لكن، في المقابل، سيتعين على مبابي أن يلعب في المكان الذي يلعب فيه فينيسيوس جونيور الآن.
وفيما يتعلق بهالاند ذكرت الصحيفة أنه يمكن للاعب النرويجي تفعيل بند يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل، مقابل مبلغ محدد مسبقًا من المال، رغم أنه يرتبط بعقد حتى 2027.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المبلغ الذي يسمح لهالاند بالرحيل لا يزيد عن 250 مليون يورو.
وسينخفض هذا الرقم في 2025 وأكثر في 2026، لكن التعاقد مع اللاعب سيعتمد على مدى استعداد هالاند للرحيل عن مانشستر سيتي.
ووفقا للصحيفة فإنه قد يكون من السابق لأوانه رحيل هالاند عن مانشستر سيتي في 2024، وأن الوضع سيكون أكثر ملاءمة في 2025.
وختمت بأن طريق ريال مدريد للتعاقد مع هالاند سيكون بنفس الطريقة المتبعة للتعاقد مع مبابي.