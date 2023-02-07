أنشيلوتي: الأهلي أحد أفضل قصص اللعبة في العالم.. وهذا موقف بنزيما وكورتوا وميليتاو
أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بطل أوروبا احترامه للأهلي المصري وجماهيريته قبل لقاء الفريقين في قبل نهائي كأس العالم للأندية في الرباط يوم الأربعاء، مؤكدا في الوقت ذاته أن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور ضحية ويعاني من مشكلة في الليغا.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي في الرباط: "الأهلي أحد أفضل قصص كرة القدم في العالم. إنه فريق منظم وجيد. ستكون مباراة متكافئة. مع هذا التاريخ من الطبيعي أن يكون لديه الكثير من المشجعين. ستكون مباراة جيدة في الملعب".
وأضاف أنشيلوتي "الأهلي سيلعب على أرضه. لقد رأينا مقاطع فيديو للخصم، وأعتقد أن الدعم الذي يتمتعون به جميل ونعرف ما يفعلونه. لقد جاء من بلد يعشق كرة القدم بجنون. يستحق الأهلي الاحترام بشدة، لكن علينا التركيز على فريقنا".
وتابع "كأس العالم حدث مهم للغاية. وجودك هنا يعني أنك قمت بعمل جيد للغاية للفوز بدوري أبطال أوروبا. يوجد في هذا البلد (المغرب) الكثير من مشجعي ريال مدريد، ونريد أن نمنحهم السعادة. إنها فرصة لإنهاء ما فعلناه بشكل جيد في الموسم الماضي. وبناء الزخم لما هو قادم. وما تبقى من الحاضر".
عن مشاكل فينيسيوس قال المدير الفني الإيطالي "السؤال الذي أطرحه هو: ما هي مشكلة فينيسيوس؟ ، زملاؤه في الفريق الذين لا يدافعون عنه ...؟ ما الذي لديه للدفاع عن نفسه؟ المشكلة هي ما يحدث حول فينيسيوس. إنها مشكلة في كرة القدم الإسبانية يجب حلها. فينيسيوس ليس الجاني، إنه ضحية لشيء لا أفهمه".
وتعرض الدولي البرازيلي لمضايقات عديدة واستفزازات خلال الهزيمة أمام ريال مايوركا بهدف نظيف يوم الأحد الماضي في الليغا.
وكشف عن أسباب إضافة تيبو كورتوا وكريم بنزيما وإيدر ميليتاو لقائمة الفريق في المونديال.
وقال أنشيلوتي: "فضلنا أن يبقوا في مدريد، إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يكونون هنا يوم الخميس للمشاركة في النهائي يوم السبت".
وأشاد أنشيلوتي بتنظيم المغرب للبطولة، موضحا "كأس العالم منظمة بشكل جيد. أظهرت لنا البلاد حبها، الملعب جيد وجميل للغاية. الآن نريد العودة إلى مدريد باللقب. نحن سعداء باللعب هنا، ونأمل أن يسير كل شيء على ما يرام. هذا يحفزنا".
وعن الخسارة الأخيرة أمام مايوركا قال المدير الفني لريال مدريد "الطلب مرتفع للغاية. عليك أن تقيم كل شيء بشكل جيد. أعتقد أن الفريق ينمو على الرغم من هزيمة يوم الأحد. لقد تعرضنا لإصابات، ولكن ليس نحن فقط، لأن جدول المباريات سيئ لكن سنقوم بعمل جيد".