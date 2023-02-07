أنشيلوتي: الأهلي أحد أفضل قصص اللعبة في العالم.. وهذا موقف بنزيما وكورتوا وميليتاو

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي في الرباط: "الأهلي أحد أفضل قصص كرة القدم في العالم. إنه فريق منظم وجيد. ستكون مباراة متكافئة. مع هذا التاريخ من الطبيعي أن يكون لديه الكثير من المشجعين. ستكون مباراة جيدة في الملعب".

وأضاف أنشيلوتي "الأهلي سيلعب على أرضه. لقد رأينا مقاطع فيديو للخصم، وأعتقد أن الدعم الذي يتمتعون به جميل ونعرف ما يفعلونه. لقد جاء من بلد يعشق كرة القدم بجنون. يستحق الأهلي الاحترام بشدة، لكن علينا التركيز على فريقنا".

وتابع "كأس العالم حدث مهم للغاية. وجودك هنا يعني أنك قمت بعمل جيد للغاية للفوز بدوري أبطال أوروبا. يوجد في هذا البلد (المغرب) الكثير من مشجعي ريال مدريد، ونريد أن نمنحهم السعادة. إنها فرصة لإنهاء ما فعلناه بشكل جيد في الموسم الماضي. وبناء الزخم لما هو قادم. وما تبقى من الحاضر".