"ابني هو الأفضل".. تعليق مثير من والد لامين يامال على صورة نجله مع ميسي (فيديو)

علّق منير النصراوي، والد لامين يامال، على الصورة الشهيرة التي انتشرت خلال الأيام الماضية، لنجله وهو رضيع مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، ورأى البعض فيها أن النجم الأرجنتيني منح بركته للاعب الشاب منذ طفولته.

وانتشرت مؤخرًا صور نادرة تجمع بين يامال وميسي، بعدما نشرها والد النجم الإسباني، وعلّق عليها بعبارة "بداية أسطورتين".

ويظهر في تلك الصور ليونيل ميسي رفقة لامين يامال، نجم برشلونة الواعد ومنتخب إسبانيا حاليًّا، وهو رضيع تحمله والدته أثناء الاستحمام، لتثير استغراب الجماهير حول مناسبتها.

وتم التقاط تلك الصور منذ نحو 17 عاما، وتحديدا في ديسمبر 2007، عندما كان عمر يامال بضعة أشهر فقط.

وكانت وراء هذه الصور حملة خيرية سنوية شارك بها نجوم برشلونة بشكل تطوعي، ونظمتها صحيفة "سبورت" الإسبانية مع "اليونيسيف" راعي النادي الكتالوني آنذاك، في غرفة خلع ملابس الفريق الضيف بملعب "كامب نو".

وخلال لقاء لوالد اللاعب مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" وجهت له سؤالا مباشرا عن تألق نجله مؤخرا مع إسبانيا، بأن "هل ما يحدث مع اللاعب هي بركة من ميسي إلى لامين؟"، ليجيب منير النصراوي مازحا: "ربما كان لامين هو من بارك ميسي، بالنسبة لي ابني هو الأفضل في كل شيء، ليس فقط في كرة القدم، بل كشخص، وفي كل شيء، إنه طفل مبارك من الله، وهذا أمر مهم للغاية ويجب تقديره".

وأضاف: "كنت أعلم من وهو صغير أنه سيكون نجما، فالأب يعرف ذلك، ويريد أي أب أن يكون ابنه الأفضل، أتمنى له الأفضل في الحياة والمستقبل، وآمل أن يفوزوا ببطولة أوروبا، ونصبح جميعا أبطالا".

وأكد أن لامين "متحمس للغاية، ويريد أن يكون أصغر لاعب يفوز ببطولة يورو 2024".

ويستعد يامال مع إسبانيا لخوض مباراة نهائي بطولة "يورو 2024" أمام إنجلترا مساء الأحد المقبل.

وسجل اللاعب الشاب هدفًا لمنتخب بلاده في مرمى فرنسا ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك في تاريخ اليورو وعمره 16 عامًا و362 يومًا.

كما تجاوز يامال رقم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه كأصغر لاعب يشارك في مباراة الدور نصف نهائي لبطولة كبرى، ليكسر الرقم المسجل باسم الأسطورة البرازيلية في كأس العالم 1958 بعمر 17 عامًا و244 يومًا، وفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات.