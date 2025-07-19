ريال مدريد يصدم أنطونيو روديغر

وجهت إدارة نادي ريال مدريد صدمة قوية إلى الألماني أنطونيو روديغر، مدافع الفريق، حيث أبدت استعدادها للنظر في العروض المقدمة للاعب وعدم تمديد عقده.

ويرتبط روديغر بعد مع الفريق الملكي بعقد حتى 2026، ولا توجد مفاوضات بشأن التجديد بين الطرفين حتى الآن.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس"، في تقرير لها، اليوم السبت، فإن سياسة النادي المتمثلة في منح تجديدات لعقد لمدة عام واحد فقط للاعبين الذين تجاوزوا سن الثلاثين تعني عادةً أن هناك عدة لاعبين يتنافسون من أجل مستقبلهم في كل موسم، هذا الصيف، كان الدور على لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز، اللذين قرر ريال مدريد عدم الاستمرار معهما.

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وأضاف التقرير: "ربما يكون الموقف الأكثر مفاجأة هو المتعلق بأنطونيو روديغر، فالمدافع البالغ من العمر 32 عامًا كان العنصر الثابت في خط الدفاع بالنسبة لكارلو أنشيلوتي خلال الموسمين الماضيين، حتى شهر أبريل، حين تلقى عقوبة إيقاف طويلة وخضع لعملية جراحية، إصابته المبكرة بالتهاب المفاصل في الركبة تثير قلق النادي بشأن استمراريته على المدى البعيد، حيث شارك في 55 مباراة من أصل 68 خلال الموسم الأخير، بمجموع 4540 دقيقة".

وشدد التقرير: "النادي سيكون مستعدًا للنظر في أي عرض يقدم لروديغر هذا الصيف".

واختتمت: "ارتبط روديغر مؤخرًا بالانتقال إلى أندية في الدوري السعودي، ما قد يشكل وجهة محتملة نظرًا لعمره، ومسيرته الناجحة".