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رياضة

يامال يرد على تصريحات رابيو (فيديو وصورة)

يامال يرد على تصريحات رابيو (فيديو وصورة)
يامال ورابيو في مباراة إسبانيا وفرنساالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 2:37 ص

رد لامين يامال، نجم المنتخب الإسباني، على تصريحات أدريان رابيو، نجم خط وسط منتخب فرنسا.

وقاد يامال صاحب الـ 16 ربيعًا منتخب بلاده لتحقيق الفوز على حساب فرنسا بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

وتأهل منتخب إسبانيا للمباراة النهائية لينتظر مواجهة الفائز من لقاء هولندا وإنجلترا الذي يقام مساء الأربعاء على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند.

وحجز الماتادور الإسباني بطاقة التأهل لنهائي البطولة القارية للمرة الخامسة في تاريخه في رحلة البحث عن اللقب الثالث بعد نسختي 2008 و2010.

يامال افتتح ثنائية إسبانيا في الدقيقة 21 بهدف رائع تعادل به مع فرنسا التي تقدمت بهدف كولو مواني في الدقيقة 9 ثم أحرز داني أولمو هدف الفوز للإسبان في الدقيقة 25.

وأطلق رابيو نجم فرنسا تصريحات نارية في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بشأن القدرة على إيقاف خطورة يامال.

وقال نجم الديوك "إذا أراد يامال أن يلعب نهائي اليورو مع إسبانيا فعليه أن يلعب ضدنا بصورة أفضل مما قدمه بالبطولة… لن نسمح له باستلام الكرة، وسنضغط عليه بقوة".

يامال رد عقب نهاية المباراة مباشرة بالتوجه نحو الكاميرات قائلًا "تحدث، تكلم الآن" إشارة إلى رابيو.

ونشر يامال صورة عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع إنستغرام لقطعة الملك في لعبة الشطرنج قائلًا "تحرك في صمت… تحدث فقط عندما يحين وقت الكلام… "كش ملك".

وفاز يامال بجائزة رجل مباراة إسبانيا ضد فرنسا، كما أنه أصبح أصغر لاعب يهز الشباك في تاريخ اليورو وعمره 16 عامًا و362 يومًا.

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يورو 2024منتخب إسبانيا

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