هيا لنكتب التاريخ.. أول تصريحات نارية من جيسوس بعد قيادة النصر السعودي

أطلق البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد لفريق النصر السعودي، تصريحات نارية بعد إعلان تعيينه رسميًا لقيادة الفريق الأصفر.

وسبق أن قاد جيسوس فريق الهلال السعودي مرتين من قبل، وأقيل من منصبه في شهر مايو الماضي بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد الأهلي السعودي.

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وقال جيسوس في تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية إنه يعشق الوجود في المملكة العربية السعودية وسعيد بالعودة مرة أخرى، موضحاً أنه سيحاول تكرار انتصاراته هناك.

وأضاف: "هيا لنكتب التاريخ مجدداً، السعودية بلد المستقبل في كرة القدم وأنا سعيد بالاتفاق مع النصر".

وتابع: "كريستيانو رونالدو قائد النصر لعب دورًا محوريًا في قبوله عرض النصر.. رونالدو لاعبٌ لطالما فاز بكل شيء أينما لعب، وسأرى إن كان بإمكاني مساعدته".

وواصل جيسوس: "أنا ورونالدو نتحدث اللغة نفسها وسيكون التواصل بيننا سهلاً، ولم أستطع رفض التحدي الذي طرحه عليّ كريستيانو".

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وقلل جيسوس من نقطة قيادته النصر منافس فريقه السابق الهلال، واستشهد بماضيه في البرتغال كمثال: "لطالما حظيت بمعاملة جيدة [في الهلال]، ليس لدي ما أشكو منه. هذه هي حياة المدرب.. سأعود إلى الغريم. كان الأمر أشبه بالانتقال من بنفيكا إلى سبورتينغ لشبونة".

وأعرب خورخي جيسوس عن شعوره بالندم لرفضه قيادة منتخب البرازيل لانشغاله بتدريب الهلال السعودي.