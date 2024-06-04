قنبلة الميركاتو.. النصر السعودي يعرض مبلغًا خياليًّا لضم نجم منتخب البرتغال
دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات جادة للتعاقد مع أحد نجوم المنتخب البرتغالي في الموسم المقبل.
ويسعى النصر لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل بصفقات عالمية.
وكشفت شبكة (team talk) عن تقدم النصر السعودي بعرض ضخم للفوز بخدمات برونو فرنانديز في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.
وبدأت محادثات مكثفة بين ممثلي اللاعب وإدارة النصر لإقناع فرنانديز بمغادرة أسوار مانشستر يونايتد بعد ارتباط دام 4 أعوام منذ انضمامه قادمًا من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.
وأكدت الشبكة الإنجليزية أن العرض تصل قيمته إلى 128 مليون جنيه إسترليني وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية رحيل برونو فرنانديز عن صفوف عملاق أولد ترافورد.
وترغب إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي في تخفيض ميزانية الرواتب للاعبي الفريق والاستغناء عن بعض الأسماء التي تتقاضى مبالغ كبيرة في الموسم وعلى رأسهم كاسيميرو ورافائيل فاران الذي تم الإعلان عن رحيله بنهاية الموسم.
وأكدت الشبكة الإنجليزية أن مانشستر يونايتد منفتح على فكرة رحيل فرنانديز، رغم تألقه في الفترة الأخيرة، إلا أنه يتفاضى راتبًا مرتفعًا مع وصوله إلى 30 عامًا.
وأشارت إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تضع 3 لاعبين فقط في دائرة اللاعبين المرفوض رحيلهم، وهم: كوبي ماينو، وأليخاندرو غارناتشو، وراسموس هويلاند.