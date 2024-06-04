قنبلة الميركاتو.. النصر السعودي يعرض مبلغًا خياليًّا لضم نجم منتخب البرتغال

وترغب إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي في تخفيض ميزانية الرواتب للاعبي الفريق والاستغناء عن بعض الأسماء التي تتقاضى مبالغ كبيرة في الموسم وعلى رأسهم كاسيميرو ورافائيل فاران الذي تم الإعلان عن رحيله بنهاية الموسم.

وأكدت الشبكة الإنجليزية أن مانشستر يونايتد منفتح على فكرة رحيل فرنانديز، رغم تألقه في الفترة الأخيرة، إلا أنه يتفاضى راتبًا مرتفعًا مع وصوله إلى 30 عامًا.

وأشارت إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تضع 3 لاعبين فقط في دائرة اللاعبين المرفوض رحيلهم، وهم: كوبي ماينو، وأليخاندرو غارناتشو، وراسموس هويلاند.