روبياليس يعتذر بعد تقبيل جينيفر هيرموسو
اعتذر لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، واعترف بأنه ارتكب خطأ بتقبيل جيني هيرموسو خلال حفل توزيع الميداليات في كأس العالم للسيدات.
وفازت إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات 1/0 على إنجلترا، وخلال توزيع الميداليات قبّل روبياليس هيرموسو ما عرَّضه لانتقادات شديدة.
اعتذار روبياليس
ونشر اتحاد الكرة الإسباني لكرة القدم مقطع فيديو اعتذر فيه روبياليس.
وقال روبياليس: "هناك شيء يؤسفني وهو ما حدث بيني وبين هيرموسو، هي لاعبة تربطني بها علاقة رائعة كما أفعل مع الآخرين".
وأضاف: "يجب أن أعترف أنني ارتكبت خطأ لأنه، في لحظة من النشوة القصوى، دون أي نوايا سيئة أو سوء نية من أي من الجانبين، حدث ما حدث".
وتابع: "لقد كانت عفوية للغاية، دون أي سوء نية من أي طرف".
وأتم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "هنا رأينا ذلك شيئًا طبيعيًا، لكن يبدو أنه في الخارج تسبب في ضجة، يبدو أن الناس تأذوا من هذا وعليّ أن أعتذر".
وأضاف: "سأحاول التعلم من هذا وأفهم أنه عندما تكون رئيسًا لمؤسسة مهمة مثل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عليك أن تكون أكثر حرصًا، خاصة في الاحتفالات وفي هذه الأنواع من الأمور".
وإلى جانب اعتذاره، أعرب روبياليس عن أسفه لتصريح أدلى به أمس الأحد عندما قال إنه من "الغباء" أن يهتم الناس بهذا الأمر.
وأضاف "أريد أيضًا أن أعتذر لهؤلاء الأشخاص، لأنني أفهم أنه إذا تم رؤيتها بطريقة مختلفة من الخارج فمن المؤكد أن لديهم أسبابهم لذلك".
وواصل: "أنا حزين لأن الاحتفال بهذا النجاح العظيم قد تلطخ بطريقة ما بسبب هذا".
وختم روبياليس: "أعتقد أنه يتعين علينا أن ننسب الفضل إلى هؤلاء النساء والفريق بقيادة المدرب خورخي فيلدا، ويجب الاحتفال بهذا بشكل كبير".