روبياليس يعتذر بعد تقبيل جينيفر هيرموسو

اعتذار روبياليس

ونشر اتحاد الكرة الإسباني لكرة القدم مقطع فيديو اعتذر فيه روبياليس.

وقال روبياليس: "هناك شيء يؤسفني وهو ما حدث بيني وبين هيرموسو، هي لاعبة تربطني بها علاقة رائعة كما أفعل مع الآخرين".

وأضاف: "يجب أن أعترف أنني ارتكبت خطأ لأنه، في لحظة من النشوة القصوى، دون أي نوايا سيئة أو سوء نية من أي من الجانبين، حدث ما حدث".

وتابع: "لقد كانت عفوية للغاية، دون أي سوء نية من أي طرف".

وأتم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "هنا رأينا ذلك شيئًا طبيعيًا، لكن يبدو أنه في الخارج تسبب في ضجة، يبدو أن الناس تأذوا من هذا وعليّ أن أعتذر".