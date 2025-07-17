مفاجأة.. الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق "المتألق"

كشف مصدر داخل الأهلي المصري أن إدارة النادي ترحب برحيل أحد أبرز نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة حال تلقيه عرضا ماليا مغريا.

ويعيش النادي الأهلي على صفيح ساخن هذه الأيام وقبل انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري، حيث يسعى أكثر من لاعب للرحيل عن صفوف الفريق أو تعديل عقودهم، ويعد أبرزهم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، والذي دخل في أزمة قوية مع الإدارة لرفضهم عرضا تلقاه من الدوري الأمريكي، وبدأ رحلة التمرد برفضه الانضمام للتدريبات خلال الفترة التحضيرية للموسم.

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ومن ضمن أبرز اللاعبين الذين عادوا للأهلي في الفترة الماضية بعد فترة إعارة هو المالي أليو ديانغ، لاعب خط وسط الفريق، الذي تسعى الإدارة لتمديد عقده، لكن اللاعب طلب تأجيل الأمر لوقت لاحق لرغبته في انتظار عروض قوية من أجل الرحيل أيضا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن إدارة الأهلي المصري لا تمانع في رحيل أليو ديانغ عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "ديانغ بدوره يرغب في الرحيل عن الأهلي، حيث رفض أكثر من مرة تمديد تعاقده ويرغب في زيادة كبيرة بعقده أسوة بالثنائي أحمد سيد (زيزو) المنضم حديثا لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر، ومحمود حسن (تريزيغيه)، العائد للفريق الأحمر من رحلة احتراف طويلة في الدوري التركي".

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وتابع المصدر: "اللاعب لديه عرض تركي وآخر سعودي، ولكن الأهلي لن يتخلى عنه سوى بـ4 ملايين دولار".

وذكرت تقارير أخيرة أن اللاعب دخل على رادار نادي الوكرة القطري، حيث يستعد لتقديم عرض للأهلي من أجل ضم ديانغ في الميركاتو الحالي.

وقضى أليو ديانغ الذي انضم للأهلي في 2019، الموسم الماضي معاراً لصفوف الخلود السعودي حيث خاض معه 31 مباراة مسجلاً 3 أهداف.

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وعاد ديانغ، بعد انتهاء إعارته مع الخلود، إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية وجلس اللاعب بديلاً في مباراتي إنتر ميامي وبالميراس، ولكنه خاض 55 دقيقة لعب أمام بورتو البرتغالي وقدم مستوى مميزا.

وودع الأهلي، بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعد تعادله مع إنتر ميامي وبورتو، والخسارة من بالميراس.