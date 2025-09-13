الهلال وريال مدريد وآرسنال.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تشهد أمسية اليوم السبت عددا مهولا من المباريات الكروية التي تلوح مليئة بالفرجة والتشويق والإثارة في الدوريات الإسباني والإنجليزي والإيطالي والسعودي على وجه الخصوص.

وبعد فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري، تعود اليوم منافسات الدوري الإنجليزي من خلال مواجهات قوية تجمع الأولى آرسنال ونوتينغهام فورست بينما يلتقي وست هام مع توتنهام ويلعب برينتفورد وتشيلسي.

وفي الدوري الإيطالي سيكون الموعد مع ديربي يوفنتوس وإنتر ميلان، في حين تدور مواجهات قوية في الدوريات العربية في السعودية ومصر وتونس والمغرب والإمارات.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

آرسنال ـ نوتينغهام فورست ـ الساعة 02.30 مساء ـ BEIN SPORTS 1

وست هام يونايتد ـ توتنهام ـ الساعة 07.30 مساء ـ BEIN SPORTS 2

برينتفورد ـ تشيلسي ـ الساعة 10.00 مساء ـ BEIN SPORTS 1

الدوري الإسباني:

ريال سوسيداد ـ ريال مدريد ـ الساعة 05.15 مساء ـ BEIN SPORTS 2

أتلتيكو مدريد ـ فياريال ـ الساعة 10.00 مساء ـ BEIN SPORTS 3

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ ـ هامبورغ ـ الساعة 07.30 مساء ـ BEIN SPORTS 5

الدوري الإيطالي:

يوفنتوس ـ إنتر ميلان ـ الساعة 07.00 مساء ـ STARZ PLAY

فيورنتينا ـ نابولي ـ الساعة 09.45 مساء ـ STARZ PLAY

الدوري السعودي:

الهلال ـ القادسية ـ الساعة 09.00 مساء ـ قنوات ثمانية

الدوري المغربي:

الفتح الرباطي ـ الرجاء البيضاوي ـ الساعة 08.00 مساء ـ الرياضية 3 المغربية

الدوري المصري :

الزمالك ـ المصري ـ الساعة 08.00 مساء ـ قناة on time sport

الدوري التونسي:

الملعب التونسي ـ الترجي التونسي ـ الساعة 06.00 مساء ـ الوطنية (1) التونسية

الاتحاد المنستيري ـ النجم الساحلي ـ الساعة 06.00 مساء ـ الوطنية (2) التونسية.

الدوري الإماراتي:

الجزيرة ـ النصر ـ الساعة 04.30 مساء ـ أبو ظبي الرياضية 1

الوصل ـ العين ـ الساعة 07.15 مساء ـ أبو ظبي الرياضية 2