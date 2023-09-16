سبورت: برشلونة يراقب وضع سانشو في مانشستر يونايتد تمهيدا للتعاقد معه

قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة وضع جادون سانشو، في مانشستر يونايتد.

وقرر تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد استبعاد سانشو من تدريبات الفريق الأول دون تحديد موعد لإنهاء العقوبة الموقعة على اللاعب.

وبدأ كل شيء بعد مباراة مانشستر يونايتد أمام آرسنال حيث غاب اللاعب عن قائمة الفريق، وقال تين هاغ بعد المباراة إنه استبعد سانشو بسبب أدائه في التدريبات.

وأصدر اللاعب بعد ذلك بيانا وقال إنه تم استخدامه كـ "كبش فداء" وكتب لمشجعي فريقه: "من فضلك لا تصدق كل ما تقرؤه، لن أسمح للناس أن يقولوا أشياء كاذبة تمامًا، لقد أجبرت نفسي على التدرب جيدًا هذا الأسبوع".