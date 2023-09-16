سبورت: برشلونة يراقب وضع سانشو في مانشستر يونايتد تمهيدا للتعاقد معه
قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة وضع جادون سانشو، في مانشستر يونايتد.
وقرر تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد استبعاد سانشو من تدريبات الفريق الأول دون تحديد موعد لإنهاء العقوبة الموقعة على اللاعب.
وبدأ كل شيء بعد مباراة مانشستر يونايتد أمام آرسنال حيث غاب اللاعب عن قائمة الفريق، وقال تين هاغ بعد المباراة إنه استبعد سانشو بسبب أدائه في التدريبات.
وأصدر اللاعب بعد ذلك بيانا وقال إنه تم استخدامه كـ "كبش فداء" وكتب لمشجعي فريقه: "من فضلك لا تصدق كل ما تقرؤه، لن أسمح للناس أن يقولوا أشياء كاذبة تمامًا، لقد أجبرت نفسي على التدرب جيدًا هذا الأسبوع".
وأضاف: "أعتقد أن هناك أسبابًا أخرى لهذه المشكلة لن أخوض فيها، لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة، وهذا ليس عدلا". قبل أن يحذف البيان.
وبحسب صحيفة "سبورت" فإنه في مواجهة هذا الوضع، يفكر سانشو بالفعل في الخروج من أولد ترافورد، وهو خيار لن يكون سهلا حيث دفع مانشستر يونايتد 85 مليون يورو للتعاقد معه قبل ثلاثة مواسم.
وفي مانشستر يونايتد لم يتمكن سانشو أبدًا من الوصول إلى الأداء الذي قدمه مع بروسيا دورتموند، لذا فهو لا يفكر فقط في الرحيل، ولكن النادي نفسه سيكون مهتمًا أيضًا كما ذكرت الصحيفة.
وأوضحت "سبورت" أنه ليس من السهل العثور على نادٍ يمكنه دفع نفس المبلغ الذي دفعه مانشستر يونايتد، لكن الأزمة في مانشستر كبيرة جدًا بحيث يمكن أن يحدث أي شيء.
وأشارت إلى أن برشلونة متنبه لتطور الأحداث في مانشستر يونايتد، ويراقب إمكانية الحصول على خدمات سانشو على سبيل الإعارة في يناير المقبل.
وقالت إن سانشو يلعب في مركز الجناح الأيسر ويمكن أن يكمل هجوم برشلونة، حيث إن هناك العديد من الخيارات على اليمين، في حين تحتاج الجهة إلى التعزيز.
ولم يتخذ أي خطوة في الوقت الحالي، لكنه يراقب كل ما يحدث حول هذا اللاعب.