نجم مانشستر يونايتد يقترب من الالتحاق بميسي في إنتر ميامي

وفي بداية الموسم الماضي، تعرض فاران إلى إصابة أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع، قبل العودة إلى أجواء المباريات، لكن إصابة جديدة في يناير من العام الحالي حتمت عليه الركون للراحة من جديد ليعلن في 14 مايو 2024 رحيله عن مانشستر يونايتد بعد ثلاث سنوات قضاها في النادي.

وكان فاران ضمن المنتخب الفرنسي المتوج بطلا للعالم 2018 كما وصل إلى النهائي في النسخة الأخيرة في قطر قبل عامين، وفي 2 فبراير 2023، ورغم أن عمره ناهز 29 عامًا، أعلن اللاعب اعتزاله الدولي.

ولعب فاران في لانس الفرنسي لمدة عام واحد، وفي 2011 انتقل لريال مدريد وعرف معه أوج تألقه وتتويجاته، قبل أن يوقع في 2021 عقدا مع مانشستر يونايتد.