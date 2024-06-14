نجم مانشستر يونايتد يقترب من الالتحاق بميسي في إنتر ميامي
ذكر تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" أن مدافع مانشستر يونايتد رافائيل فاران بات قريبا من الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد 3 سنوات قضاها في ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.
وانتقل النجم السابق لمنتخب فرنسا، الذي ساهم في تتويج بلاده بطلا للعالم روسيا 2018 وبلوغه النهائي نسخة قطر 2022، إلى مانشستر يونايتد في صائفة 2021 بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025 لكن تعرضه للإصابة في بداية موسم 2023 ـ 2024 دفعه إلى الإعلان عن مغادرته للمان يونايتد قبل عام من إتمام مدة التعاقد.
وقالت الصحيفة البريطانية إن كل شيء أضحى جاهزا ليلتحق فاران (31 عاما) بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الأوروغواياني لويس سواريز في إنتر ميامي، فيما تحتاج الصفقة إلى إتمام الاتفاق النهائي بين مانشستر يونايتد والنادي الأمريكي.
وفي بداية الموسم الماضي، تعرض فاران إلى إصابة أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع، قبل العودة إلى أجواء المباريات، لكن إصابة جديدة في يناير من العام الحالي حتمت عليه الركون للراحة من جديد ليعلن في 14 مايو 2024 رحيله عن مانشستر يونايتد بعد ثلاث سنوات قضاها في النادي.
وكان فاران ضمن المنتخب الفرنسي المتوج بطلا للعالم 2018 كما وصل إلى النهائي في النسخة الأخيرة في قطر قبل عامين، وفي 2 فبراير 2023، ورغم أن عمره ناهز 29 عامًا، أعلن اللاعب اعتزاله الدولي.
ولعب فاران في لانس الفرنسي لمدة عام واحد، وفي 2011 انتقل لريال مدريد وعرف معه أوج تألقه وتتويجاته، قبل أن يوقع في 2021 عقدا مع مانشستر يونايتد.